Главная ролевая игра последнего десятилетия была украдена у эстонских создателей?

Нынешние владельцы эстонской студии-разработчика ZA/UM уволили создателей, обвинив их в «неподобающем поведении» и массовых нарушениях. Последние же утверждают, что акционеры попросту украли у них права на Disco Elysium с целью нажиться на успехе.

Почему Disco Elysium считают одной из лучших RPG в истории

Это ролевая игра от эстонского творческого коллектива ZA/UM. В центре сюжета – детектив гражданской полиции в альтернативной реальности, вдохновленной Восточной Европой 1970-х годов. Он должен раскрыть дело о человеке, которого нашли повешенным за местным кафе, в одном из самых криминальных районов города Ревашоль. Проблема в том, что главный герой потерял память и не помнит даже самых базовых вещей: как его зовут, кто он, как работают деньги, где он находится, кто сейчас у власти и что вообще собой представляет окружающий мир. А все его ощущения и эмоции внезапно обрели свой голос и мнение, отчего не стесняются встревать в диалоги и спорить между собой в голове несчастного детектива, подзуживая его на абсурдные и даже буквально самоубийственные действия.

Скриншот из игры. Фото: Kuvatõmmis