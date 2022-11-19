Смертельные «Ланцеты». Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно

Действительно ли они так эффективны?

«Ситуация изменилась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества», - так ситуацию на фронте в начале ноября охарактеризовал командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов.

Проблема, по его мнению, в значительном дефиците БПЛА, особенно ударных, в украинской армии. А это в свою очередь связано с тем, что в Украине, в отличие от России и Ирана, так и не был запущен процесс массового производства дронов.

Заявления различных украинских деятелей о неспособности Москвы запустить в серийное производство оружие такого типа без иностранной электроники эксперт называет проявлением «ура-патриотизма и пренебрежительного отношения к противнику».

«Мы потеряли инициативу в беспилотниках. Противник уже начал массово применять дроны-камикадзе типа "Куб" и "Ланцет", а мы все делаем с опозданием», – объясняет он Би-би-си.

По его словам, украинская армия с начала войны действительно была насыщена «бытовыми» дронами, которые переделали под военные задачи. Но промышленное производство специализированных ударных БПЛА в Украине пытаются запустить только сейчас.

Помощи от западных партнеров в этом деле тоже немного. Израиль, производящий подобные БПЛА, принципиально не поставляет Киеву летальное оружие, а у США нет необходимого количества, чтобы предоставить большую партию ВСУ.