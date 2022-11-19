ГАЛЕРЕЯ ⟩ Первый снег вызвал много эмоций в Пярну

Если ровно неделю назад в Пярну был побит полувековой рекорд депла, когда температура поднялась до 14,6 градусов, то сегодня в это же время было уже 3,7 градуса мороза и лежал слой снега в несколько сантиметров.

Хотя снега выпало совсем немного, но многие люди были рады и этому – в городском пейзаже уже можно было увидеть множество детей с санками.

Снежное Пярну Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что скоро ожидается новый снегопад. Вечером Южную Эстонию снова настигнет сильный снегопад, который распространится по Юго-Западной Эстонии в сторону островов.

Завтра утром полоса снежных облаков постепенно переместится на север. Дороги становятся еще более снежными и скользкими. Сильный снегопад и периодические метели ограничивают видимость. Больше всего снега ожидается на юге и юго-западе Эстонии и на Сааремаа.