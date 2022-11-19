Потерявший яхту финский моряк-одиночка был спасен и направляется к берегу

Яхта финна, участвовавшего в одиночном парусном соревновании Golden Globe Race, вчера утром затонула примерно в 450 морских милях от побережья Южной Африки. Причина аварии не подтверждена, предполагается, что судно столкнулось с предметом в море, вероятно, с контейнером, упавшим за борт с сухогруза.

Лехтинен успел спустить на воду спасательный плот, надеть спасательный костюм и взять морское аварийно-спасательное оборудование, то есть сумку и средства связи. Первый сигнал об аварии поступил через личный спасательный маяк моряка PLB, позже он также связался с береговой охраной через устройство спутникового обмена сообщениями. Ему пришлось ждать почти 24 часа на спасательном плоту, пока другая участница гонки, Кирстен Нойшефер, не взяла его на борт своей яхты и не доставила на грузовое судно Дарья Гаятри, которое доставит финна на берег. Нойшафер отправилась дальше покорять гонку.