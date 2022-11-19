Фермам выделят 740 млн евро для обеспечения доходов

«Большую часть бюджета общей аграрной политики нового периода мы направим на обеспечение доходов для фермеров. С этой целью мы выделили на следующие пять лет около 740 миллионов евро, – отметил министр сельской жизни Урмас Круузе. – В нынешней политической ситуации в области безопасности особенно важно, чтобы фермер мог продолжать свою работу, ему гарантировался необходимый доход и, таким образом, поддерживалась продовольственная безопасность».

Положение устанавливает требования для получения прямых субсидий, поддержки базового дохода, перераспределяемой поддержки и поддержки в виде дополнительного дохода для молодых фермеров, а также порядок подачи заявки на поддержку и обработки заявки.

По словам министра, подготовка законодательства для нового периода и систем, необходимых для реализации, является сложной задачей как для министерства, так и для PRIA. Изменения, сопровождающие новый период, также являются вызовом для всего сектора.

«Для того, чтобы информация об изменениях, сопровождающих новый период, дошла до всех фермеров, мы в настоящее время организуем общенациональные информационные дни, в которых все фермеры могут принять участие и получить ответы на свои вопросы. Я призываю всех фермеров активно использовать эту возможность», – подчеркнул Круузе.