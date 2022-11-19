Полиция поймала мужчину, который угрожал регулировщику пистолетом

Сегодня, 19 ноября, около 16:00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что водитель так разозлился на регулировщика возле стадиона A. Le Coq Arena в Таллинне, что выхватил из бардачка предмет, похожий на оружие. По словам регулировщика, мужчина угрожал ему из-за того, что в этом месте изменили правила движения, в связи с соревнованиями.

Полиция начала искать автомобиль, который двигался в сторону города по улице Ялгпалли, и через полчаса обнаружила подходящий по описанию Opel на улице Тёэстусе. В автомобиле были обнаружены один пистолет и разрывные патроны. Мужчину задержали для выяснения обстоятельств, инцидент будет расследован в рамках дальнейшего разбирательства.

Урмет Тамбре, оперативный руководитель северной префектуры, признал, что в полицию все чаще поступают такие случаи, когда кто-то пытается навязать свое слово в конфликтной ситуации, размахивая оружием. «Безусловно, наиболее опасными для полиции и требующими самого быстрого и решительного вмешательства событиями являются именно те, в которых задействовано оружие. Тем более, что мы не можем отличить, не видя оружия, это мог быть пневматический пистолет, стартовое оружие или огнестрельное оружие», – рассказал оперативный руководитель.