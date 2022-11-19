В пятницу Индия запустила свою первую частную ракету в верхние слои атмосферы, что стало еще одной вехой в истории стремления страны к космической мощи.
Индия запустила первую частную ракету
Индия запустила первую частную ракету
Полутонный Vikram-S взлетел до полудня и через шесть минут упал в море, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
Ракета местного стартапа Skyroot Aerospace достигла высоты 90 километров, упав ниже международно признанной линии Кармана на высоте 100 километров, которая условно отделяет Землю от космоса.
«Это действительно новое начало, новый рассвет для индийской космической программы», – заявил министр науки Джитендра Сингх после старта ракеты с острова Шрихарикота на юге Индии.
В последние годы Индия уделяет больше внимания своей космической программе, а пилотируемый полет запланирован на 2023 или 2024 год при поддержке России.
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