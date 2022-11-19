Индия запустила первую частную ракету

Полутонный Vikram-S взлетел до полудня и через шесть минут упал в море, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Ракета местного стартапа Skyroot Aerospace достигла высоты 90 километров, упав ниже международно признанной линии Кармана на высоте 100 километров, которая условно отделяет Землю от космоса.

«Это действительно новое начало, новый рассвет для индийской космической программы», – заявил министр науки Джитендра Сингх после старта ракеты с острова Шрихарикота на юге Индии.