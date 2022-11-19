Испания выслала влиятельного «салафита»

40-летний активист был отправлен в Марокко в субботу утром после задержания в Барселоне на несколько недель, сообщил информационному агентству AFP источник в полиции.

Правоохранители арестовали Мохамеда Саида Бадауи в прошлом месяце в каталонской провинции Таррагона, где он возглавлял ассоциацию за права мусульман.

Испанский суд одобрил его депортацию в конце октября, установив, что он «участвует в деятельности, противоречащей национальной безопасности и общественному порядку».

По данным полиции, Бадауи был одним из главных пропагандистов ультраконсервативного салафизма в Испании, и его деятельность была настолько успешной, что после его переезда в Таррагону был зарегистрирован рост экстремизма, заявил суд.

Его также обвинили в «эксплуатации» марокканских подростков, приехавших в Испанию без родителей, с целью проповедования им «самого радикального салафизма».

Бадауи, проживший на северо-востоке Каталонии более тридцати лет, отверг обвинения и заявил, что является активистом по борьбе с расизмом.