Автомобиль врезался в дерево: водителя выбросило из машины

Вчера в 13:22 в деревне Лемси в волости Кихну в Пярнумаа произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf врезался в дерево и из машины выбросило 24-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавший был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.