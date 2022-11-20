В субботу, 19 ноября, в Пярнумаа произошло ДТП: машина врезалась в дерево, один человек серьезно пострадал.
Автомобиль врезался в дерево: водителя выбросило из машины
Автомобиль врезался в дерево: водителя выбросило из машины
Вчера в 13:22 в деревне Лемси в волости Кихну в Пярнумаа произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf врезался в дерево и из машины выбросило 24-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Пострадавший был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Всего за прошедшие сутки произошло пять серьезных ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку. Также полиция задержала на дорогах Эстонии 33 водителя в состоянии алкогольного опьянения.