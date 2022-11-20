«Из моторного отсека вырывалось пламя»: пассажир рассказал об инциденте в поезде Elron

Согласно расписанию, поезд должен был отправиться из Ракке в сторону Тарту в 21:24. «Паники в вагоне не было, пассажиров просто попросили выйти, – рассказал один из пассажиров. – Снаружи я увидел дым и вырывающееся из моторного отсека пламя».

На место также были вызваны команды спасателей, но, по словам пассажира, их помощь напрямую не понадобилась.