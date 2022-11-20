Поезд Таллинн-Тарту номер 216 в субботу, 19 ноября, вечером задержался на станции Ракке. Пассажир этого поезда рассказал Virumaa Teataja, что из моторного отсека валил дым и было видно пламя.
«Из моторного отсека вырывалось пламя»: пассажир рассказал об инциденте в поезде Elron
«Из моторного отсека вырывалось пламя»: пассажир рассказал об инциденте в поезде Elron
Согласно расписанию, поезд должен был отправиться из Ракке в сторону Тарту в 21:24. «Паники в вагоне не было, пассажиров просто попросили выйти, – рассказал один из пассажиров. – Снаружи я увидел дым и вырывающееся из моторного отсека пламя».
На место также были вызваны команды спасателей, но, по словам пассажира, их помощь напрямую не понадобилась.
Пассажиры смогли продолжить путь на экспресс-поезде номер 62, который прибыл в Ракке примерно на 45 минут позже. По информации на сайте Elron, поезд в порядке исключения останавливался на всех последующих остановках. «Ждать [поезда] было относительно холодно, молодежь танцевала, чтобы согреться», – добавил пассажир.
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