Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ С днем рождения! Таллиннскому белому медведю Распутину прислали подарок из Германии

Лоора-Элизабет Ломп
С днем рождения! Таллиннскому белому медведю Распутину прислали подарок из Германии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Annika Tammur

В Таллиннском зоопарке большой праздник – белому медведю Распутину в субботу исполнилось 15 лет. Распутин, которого ласково называют Распи, запомнился даже за границей, ведь один из подарков прибыл для него из Германии.

«По словам сегодняшнего героя дня, утром он получил подарок от погоды – соответствующую зиме температуру и ковер из белого снега, который нежно укрывал землю», – написал вчера Таллиннский зоопарк.

Работники зоопарка с подарком.
Работники зоопарка с подарком. Фото: Helina Õunapuu

В течение недели Распи также получал подарки. «Сюрприз преподнесла госпожа Ильзе из Нюрмберга: в посылке работники зоопарка помимо теплых приветствий обнаружили отличные фотографии и сладкую выпечку. Привлекательные кексы Распи не предложили, но вместо этого он мог побаловать себя тортом с начинкой из овощей и пятикилограммовым куском мяса. Для того, чтобы заполучить последнее, Распи пришлось окунуть в воду, что он и сделал, по-своему спокойно и достойно», – рассказали в зоопарке.

Подарок от Ильзе.
Подарок от Ильзе. Фото: Helina Õunapuu
Подарок, отправленный из Германии, также сопровождался поздравительной открыткой с сердечными пожеланиями.
Подарок, отправленный из Германии, также сопровождался поздравительной открыткой с сердечными пожеланиями. Фото: Helina Õunapuu
Фотографии Распутина, которые прислала Ильзе. 
Фотографии Распутина, которые прислала Ильзе. Фото: Helina Õunapuu

«Liebe Ilse, vielen herzlichen Dank für das tolle Geschenk! Unser Eisbär Rasputin hat sich sehr über Ihre guten Wünschen gefreut!» – написал в ответ на подарок Ильзе зоопарк. (Перевод: «Дорогая Ильзе, большое спасибо за прекрасный подарок! Наш белый медведь Распутин очень обрадовался вашим добрым пожеланиям!»)

Белый медведь Распутин. 
Белый медведь Распутин. Фото: Annika Tammur

Белый медведь Распутин по кличке Распи родился в 2007 году в Московском зоопарке. Белый медведь также жил в Нюрнбергском зоопарке в Германии, в Морском мире во Франции и в природном парке в Англии. Распутин живет в Таллиннском зоопарке с ноября 2020 года.

Ключевые слова
Наверх