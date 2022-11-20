Фото ⟩ С днем рождения! Таллиннскому белому медведю Распутину прислали подарок из Германии

«По словам сегодняшнего героя дня, утром он получил подарок от погоды – соответствующую зиме температуру и ковер из белого снега, который нежно укрывал землю», – написал вчера Таллиннский зоопарк.

Работники зоопарка с подарком. Фото: Helina Õunapuu

В течение недели Распи также получал подарки. «Сюрприз преподнесла госпожа Ильзе из Нюрмберга: в посылке работники зоопарка помимо теплых приветствий обнаружили отличные фотографии и сладкую выпечку. Привлекательные кексы Распи не предложили, но вместо этого он мог побаловать себя тортом с начинкой из овощей и пятикилограммовым куском мяса. Для того, чтобы заполучить последнее, Распи пришлось окунуть в воду, что он и сделал, по-своему спокойно и достойно», – рассказали в зоопарке.

Подарок от Ильзе. Фото: Helina Õunapuu

Подарок, отправленный из Германии, также сопровождался поздравительной открыткой с сердечными пожеланиями. Фото: Helina Õunapuu

Фотографии Распутина, которые прислала Ильзе. Фото: Helina Õunapuu

«Liebe Ilse, vielen herzlichen Dank für das tolle Geschenk! Unser Eisbär Rasputin hat sich sehr über Ihre guten Wünschen gefreut!» – написал в ответ на подарок Ильзе зоопарк. (Перевод: «Дорогая Ильзе, большое спасибо за прекрасный подарок! Наш белый медведь Распутин очень обрадовался вашим добрым пожеланиям!»)

Белый медведь Распутин. Фото: Annika Tammur