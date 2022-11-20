В Таллиннском зоопарке большой праздник – белому медведю Распутину в субботу исполнилось 15 лет. Распутин, которого ласково называют Распи, запомнился даже за границей, ведь один из подарков прибыл для него из Германии.
Фото ⟩ С днем рождения! Таллиннскому белому медведю Распутину прислали подарок из Германии
«По словам сегодняшнего героя дня, утром он получил подарок от погоды – соответствующую зиме температуру и ковер из белого снега, который нежно укрывал землю», – написал вчера Таллиннский зоопарк.
В течение недели Распи также получал подарки. «Сюрприз преподнесла госпожа Ильзе из Нюрмберга: в посылке работники зоопарка помимо теплых приветствий обнаружили отличные фотографии и сладкую выпечку. Привлекательные кексы Распи не предложили, но вместо этого он мог побаловать себя тортом с начинкой из овощей и пятикилограммовым куском мяса. Для того, чтобы заполучить последнее, Распи пришлось окунуть в воду, что он и сделал, по-своему спокойно и достойно», – рассказали в зоопарке.
«Liebe Ilse, vielen herzlichen Dank für das tolle Geschenk! Unser Eisbär Rasputin hat sich sehr über Ihre guten Wünschen gefreut!» – написал в ответ на подарок Ильзе зоопарк. (Перевод: «Дорогая Ильзе, большое спасибо за прекрасный подарок! Наш белый медведь Распутин очень обрадовался вашим добрым пожеланиям!»)
Белый медведь Распутин по кличке Распи родился в 2007 году в Московском зоопарке. Белый медведь также жил в Нюрнбергском зоопарке в Германии, в Морском мире во Франции и в природном парке в Англии. Распутин живет в Таллиннском зоопарке с ноября 2020 года.