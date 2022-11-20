Бомбардировщики РФ совершили маневры у кораблей НАТО в Балтийском море

По информации НАТО, два российских бомбардировщика при опасном маневре сблизились с кораблями альянса, действующими в Балтийском море. Во время инцидента в четверг, 17 ноября, самолеты пролетели мимо военно-морской части SNMG1 на расстоянии всего около 73 метров. Высота полета составила около 91 метра. Пилоты не реагировали на попытки установить контакт.

На вопрос DPA пресс-секретарь НАТО в субботу ответила, что самолетами были двухместные тактические бомбардировщики Су-24, которые в НАТО имеют кодовое название Fencer.

Соответственно, союзники объявили о быстрой готовности своих ВВС. В таких случаях самолеты НАТО следуют за российскими самолетами до тех пор, пока они не покинут указанный район.

Военно-морская часть SNMG1 находится менее чем в 50 километрах от польского портового города Гданьск.

Представитель НАТО не раскрыла, как экипажи кораблей отреагировали на приближение самолетов, однако считается, что самолеты были обнаружены радаром, чтобы в любой момент их можно было сбить. Пресс-секретарь заявила, что российские самолеты, вероятно, не были вооружены ракетами.