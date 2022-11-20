График ⟩ Страны с самым дорогим бензином: на каком месте Эстония?

По данным компании GlobalPetrolPrices, занимающейся мониторингом цен на энергоносители, в Гонконге самые высокие цены на бензин в мире. Там платят за автомобильное топливо в два раза больше, чем в среднем по миру. Причиной высокой цены являются как налоги, так и очень высокая цена на землю.