Этот год принес для многих стран беспрецедентно высокие цены на моторное топливо, электроэнергию и газ, что создает трудности как для населения, так и для бизнеса.
График ⟩ Страны с самым дорогим бензином: на каком месте Эстония?
Страны с самым дорогим бензином: на каком месте Эстония?
По данным компании GlobalPetrolPrices, занимающейся мониторингом цен на энергоносители, в Гонконге самые высокие цены на бензин в мире. Там платят за автомобильное топливо в два раза больше, чем в среднем по миру. Причиной высокой цены являются как налоги, так и очень высокая цена на землю.
На втором месте по дороговизне Центральноафриканская Республика.
В Европе самые высокие цены в скандинавских странах. Эстония также в верхней части рейтинга.
В то же время в Венесуэле, Ливии и Иране бензин стоит всего несколько евроцентов за литр.