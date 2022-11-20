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График ⟩ Страны с самым дорогим бензином: на каком месте Эстония?

Тынис Оя
, экономический журналист
Страны с самым дорогим бензином: на каком месте Эстония?
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Заправка.
Заправка. Фото: Madis Veltman

Этот год принес для многих стран беспрецедентно высокие цены на моторное топливо, электроэнергию и газ, что создает трудности как для населения, так и для бизнеса.

По данным компании GlobalPetrolPrices, занимающейся мониторингом цен на энергоносители, в Гонконге самые высокие цены на бензин в мире. Там платят за автомобильное топливо в два раза больше, чем в среднем по миру. Причиной высокой цены являются как налоги, так и очень высокая цена на землю.

На втором месте по дороговизне Центральноафриканская Республика.

В Европе самые высокие цены в скандинавских странах. Эстония также в верхней части рейтинга.

В то же время в Венесуэле, Ливии и Иране бензин стоит всего несколько евроцентов за литр.

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