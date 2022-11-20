Фото ⟩ Пожар в многоквартирном доме: загорелся застрявший между этажами лифт

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание, вызвавшее задымление, произошло в лифте, застрявшем между пятым и шестым этажами. Дым распространился на квартиры верхних этажей.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала, что в общей сложности из дома эвакуировали 75 человек, состояние их здоровья было проверено. В больницу пришлось доставить девять человек, из них четверо – дети. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Керли Вирк объяснила, что разрешением инцидента руководил Спасательный департамент. «Роль сотрудников полиции заключалась в оказании всесторонней помощи при эвакуации людей, открывании с применением силы дверей некоторых квартир, оказании первой медицинской помощи пострадавшим, размещении людей в эвакуационном пункте, которым в данном случае был заказанный на место автобус», – сказала Вирк.

Спасатели вытащили из дома трех пострадавших, которых передали машине скорой помощи. Кроме того, было эвакуировано большое количество людей, причем многие эвакуировались самостоятельно в соседний подъезд и в автобус, организованный полицией.

Распространение огня удалось локализовать в 06:42. Во время спасательных работ двери двух квартир были взломаны, чтобы убедиться, что там никто не пострадал. В одной из квартир обнаружен четвертый пострадавший, которого также передали машине скорой помощи.

В одном из подъездов в доме на Мыйзавахе, 46 загорелся застрявший в шахте лифт. Утром после пожара возле лифта была копоть, но на лестничной клетке значительных повреждений не было видно. Фото: Margus Ansu

Медик скорой помощи на месте проверил состояние здоровья других жильцов дома, а людей, у которых заподозрили, что был причинен ущерб здоровью, отправили на обследование в ЭМО и Детскую больницу.

В 7:35 спасательные работы были завершены, и жильцам дома разрешили вернуться в квартиры. Точная причина возгорания уточняется.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк заявила, что причина пожара еще выясняется, но на основании предварительной информации кажется, что возгорание началось внутри лифта, а не в шахте или где-то еще.