В Пыхья-Таллинне откроется Рождественский городок

«В следующее воскресенье в 15 часов открываем в прибрежном парке на Штромке Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, будут проходить детские представления, игры, прием Деда Мороза и увлекательные мастер-классы. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке. Атмосферу в городке создаст аллея из елей и рождественская музыка», – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

«Предрождественское время богато в Пыхья-Таллинне на мероприятия – в добавок к семейному вечеру на Штромке, второй Адвент отметим вместе с Обществом Пельгулинна на площади Пельгулинна. В третий Адвент, 11 декабря с 10 до 16 часов в парке на Штромке будет большая Рождественская ярмарка», – добавила Пихлап.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок открыт 27.11, 4.12, 11.12 и 18.12 в прибрежном парке на Штромке.