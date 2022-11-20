В первый Адвент, 27 ноября, управа Пыхья-Таллинна откроет в прибрежном парке на Штромке Рождественский городок, где каждый вечер Адвента будут проходить бесплатные мероприятия для всей семьи.
В Пыхья-Таллинне откроется Рождественский городок
«В следующее воскресенье в 15 часов открываем в прибрежном парке на Штромке Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, будут проходить детские представления, игры, прием Деда Мороза и увлекательные мастер-классы. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке. Атмосферу в городке создаст аллея из елей и рождественская музыка», – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
«Предрождественское время богато в Пыхья-Таллинне на мероприятия – в добавок к семейному вечеру на Штромке, второй Адвент отметим вместе с Обществом Пельгулинна на площади Пельгулинна. В третий Адвент, 11 декабря с 10 до 16 часов в парке на Штромке будет большая Рождественская ярмарка», – добавила Пихлап.
Пыхья-Таллиннский Рождественский городок открыт 27.11, 4.12, 11.12 и 18.12 в прибрежном парке на Штромке.
Программа:
- 27 ноября: 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке
- 4 декабря: 14.00-17.30 Ожидание Рождества в Пельгулинне на площади Пельгулинна (у перекрестка бульвара Колде и Ристику) и 16.00-20.00 Рождественский городок на Штромке
- 11 декабря: 10.00-16.00 Большая Рождественская ярмарка и 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке
- 18 декабря: 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке