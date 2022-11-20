Генсек ООН и Евросоюз разочарованы итогами COP27

Переговоры на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе не привели к решению резко сократить выбросы двуокиси углерода, что необходимо для борьбы с глобальным потеплением, констатировал в воскресенье, 20 ноября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Наша планета по-прежнему находится в отделении неотложной помощи. Сейчас нам необходимо резко сократить выбросы, и эта проблема не рассматривалась на нынешней конференции», – цитирует Гутерриша агентство AFP.

В то же время генсек ООН приветствовал создание фонда для помощи бедным странам, пострадавшим от климатических катастроф, о котором договорились участники COP27. «Очевидно, что этого будет недостаточно, но это очень необходимый политический сигнал для восстановления подорванного доверия. Голоса тех, кто находится на переднем крае климатического кризиса, должны быть услышаны», – подчеркнул Антониу Гутерриш.

#COP27 has taken an important step towards justice.



I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period.



Clearly this will not be enough, but it is a much-needed political signal to rebuild broken trust. pic.twitter.com/5yhg5tKXtJ — António Guterres (@antonioguterres) November 20, 2022

В ЕС не увидели стремлений сократить объемы выбросов