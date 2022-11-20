Шокирующее видео ⟩ «Машина ударила меня по ноге»: водитель подверг смертельной опасности пешехода

В редакцию Elu24 обратился обеспокоенный читатель, который заметил в группе Facebook «Märgatud: Tartus» шокирующее видео, на котором запечатлено, как девушка переходит дорогу по пешеходному переходу, и в этот же момент мимо нее на большой скорости проносится автомобиль. «Таких водителей, которые на пешеходном переходе подвергают опасности пешеходов, очень много», – отмечает возмущенный человек.

Другие горожане также высказались в комментариях к посту. «Если бы дорогу переходила мать с двумя детьми, она бы не успела отпрыгнуть», – констатирует один из отцов семейства. Та самая девушка, которая стала героиней этого видео, также появилась среди комментаторов. Она заявила, что для нее это была страшная ситуация. «Машина ударила меня по ноге», – говорит она.