С редакцией Elu24 связался обеспокоенный гражданин, заметивший в соцсетях видео, которое вызвало у него дрожь по коже. В Тарту автомобиль промчался по пешеходному переходу с такой скоростью, что переходившая дорогу девушка могла быть сбита насмерть. «В отношении этого водителя надо держать руку на пульсе, чтобы он получил заслуженное наказание!» – написал обеспокоенный человек.
Для подписчиков
Шокирующее видео ⟩ «Машина ударила меня по ноге»: водитель подверг смертельной опасности пешехода
«Машина ударила меня по ноге»: водитель подверг смертельной опасности пешехода
В редакцию Elu24 обратился обеспокоенный читатель, который заметил в группе Facebook «Märgatud: Tartus» шокирующее видео, на котором запечатлено, как девушка переходит дорогу по пешеходному переходу, и в этот же момент мимо нее на большой скорости проносится автомобиль. «Таких водителей, которые на пешеходном переходе подвергают опасности пешеходов, очень много», – отмечает возмущенный человек.
Ключевые слова