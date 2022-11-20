Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Шокирующее видео ⟩ «Машина ударила меня по ноге»: водитель подверг смертельной опасности пешехода

Крислин Метсанурм
, репортер Elu24
«Машина ударила меня по ноге»: водитель подверг смертельной опасности пешехода
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Водитель не уступил дорогу девушке на пешеходном переходе.
Водитель не уступил дорогу девушке на пешеходном переходе. Фото: Pilt videost

С редакцией Elu24 связался обеспокоенный гражданин, заметивший в соцсетях видео, которое вызвало у него дрожь по коже. В Тарту автомобиль промчался по пешеходному переходу с такой скоростью, что переходившая дорогу девушка могла быть сбита насмерть. «В отношении этого водителя надо держать руку на пульсе, чтобы он получил заслуженное наказание!» – написал обеспокоенный человек.

В редакцию Elu24 обратился обеспокоенный читатель, который заметил в группе Facebook «Märgatud: Tartus» шокирующее видео, на котором запечатлено, как девушка переходит дорогу по пешеходному переходу, и в этот же момент мимо нее на большой скорости проносится автомобиль. «Таких водителей, которые на пешеходном переходе подвергают опасности пешеходов, очень много», – отмечает возмущенный человек.

Другие горожане также высказались в комментариях к посту. «Если бы дорогу переходила мать с двумя детьми, она бы не успела отпрыгнуть», – констатирует один из отцов семейства. Та самая девушка, которая стала героиней этого видео, также появилась среди комментаторов. Она заявила, что для нее это была страшная ситуация. «Машина ударила меня по ноге», – говорит она.

Ключевые слова
Наверх