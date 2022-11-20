Аккаунт Трампа в Twitter восстановлен

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен, – написал Маск в Twitter вскоре после того, как закончился 24-часовой опрос, добавив: – Vox Populi, Vox Dei» («Глас народа – глас Божий»).

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Более 15 млн человек – из 237 млн ежедневных пользователей Twitter – проголосовали по вопросу о восстановлении учетной записи, 51,8 процента высказались за, а 48,2 процента – против. На момент заморозки аккаунта у Трампа было более 88 млн пользователей.

«С возвращением, @realdonaldtrump!»

Ряд политических союзников президента США приветствовал изменения. «С возвращением, @realdonaldtrump!» – написал член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.

В ходе опроса можно было ответить «да» или «нет». В прошлом году Маск уже проводил подобный обмен мнениями среди подписчиков, он касался того, продавать ли ему акции Tesla. После этого бизнесмен реализовал акции на сумму более 1 млрд долларов (964 млрд евро).

Накануне, 18 ноября, предприниматель сообщил, что в Twitter разблокированы три аккаунта: комедиантки и актрисы Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и консервативного сатирического христианского портала Babylon Bee.

Маск считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой