Фото ⟩ «Это как пощечина»: конфеты Laima с поздравлением на русском языке вызвали вопросы

Шоколад латвийского бренда с такими надписями появился в магазинах примерно 18 ноября, и это стало очень неприятным сюрпризом для некоторых жителей Латвии.

Фото: Aculiecinieks

Аусма говорит: «У нас вообще еще есть национальная марка сладостей? Laimа я уже давно не считаю таким. Это уже не латвийский шоколад! Осталось только название».

Зинта, заметив в магазине коробки конфет Laimа, говорит: «"С новым годом", нет, ты только подумай! Это как пощечина».

Илма говорит: «Уже в последнее время конфеты Laimа не входят в число желанных сладостей. Но я бы не купила коробку с такой надписью, даже если бы в ней была последняя шоколадная конфета на планете».

Линета Микша, директор по коммуникациям Orkla Latvija, комментирует ситуацию:

«Хочу подчеркнуть, что Orkla Latvija осуждает войну, начатую Россией в Украине, и прекратила любое экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью с начала войны.

Группа Orkla пожертвовала 500 000 евро, и мы подарили народу Украины более 10 тонн продукции Orkla Latvija. И поддержка будет продолжена.