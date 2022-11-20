В то время, когда латвийские предприятия отказываются от русского языка в общении, в магазинах появились подарочные коробки с конфетами Laima с новогодними поздравлениями на трех языках: латышском, английском и русском. Rus.TVNET задается вопросом, почему так произошло?
Фото ⟩ «Это как пощечина»: конфеты Laima с поздравлением на русском языке вызвали вопросы
Шоколад латвийского бренда с такими надписями появился в магазинах примерно 18 ноября, и это стало очень неприятным сюрпризом для некоторых жителей Латвии.
Аусма говорит: «У нас вообще еще есть национальная марка сладостей? Laimа я уже давно не считаю таким. Это уже не латвийский шоколад! Осталось только название».
Зинта, заметив в магазине коробки конфет Laimа, говорит: «"С новым годом", нет, ты только подумай! Это как пощечина».
Илма говорит: «Уже в последнее время конфеты Laimа не входят в число желанных сладостей. Но я бы не купила коробку с такой надписью, даже если бы в ней была последняя шоколадная конфета на планете».
Линета Микша, директор по коммуникациям Orkla Latvija, комментирует ситуацию:
«Хочу подчеркнуть, что Orkla Latvija осуждает войну, начатую Россией в Украине, и прекратила любое экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью с начала войны.
Группа Orkla пожертвовала 500 000 евро, и мы подарили народу Украины более 10 тонн продукции Orkla Latvija. И поддержка будет продолжена.
В течение этого года мы также предприняли действия по сокращению использования русского языка в нашем общении. Например, с сайта Laimа удален русскоязычный функционал, а также все общение бренда в рекламе, со СМИ и в социальных сетях ведется только на латышском языке. Уже в это Рождество реклама продуктов будет только на латышском языке.
Конкретный продукт – новогодняя коробка конфет – является одним из продуктов рождественской дизайнерской коллекции 2021 года. Дизайн рождественской коллекции создается два года, и обычно его разрабатывают уже весной – за 9-16 месяцев до выхода на рынок. В прошлогодней рождественской коллекции, состоящей из 33-х изделий, это единственное с надписями на трех языках, включая русский. Но уже через несколько месяцев наша команда будет работать над новыми дизайнами рождественской коллекции на ближайшие два года. В новой коллекции не будет русского языка.
Разработка новых продуктов, изменение дизайна и упаковки, к сожалению, занимает относительно много времени, к тому же в ассортименте Laimа около 200 единиц продукции. Однако мы сами заинтересованы в том, чтобы как можно скорее изменить как дизайн, так и убрать русские надписи».