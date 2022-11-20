Бортперсонал финского авиаперевозчика Finnair выйдет на демонстрацию против трудовой политики авиакомпании.
Работники Finnair объявляют забастовку
Работники Finnair объявляют забастовку
Акция протеста начнется в воскресенье в 15.00 и продлится сутки. Она затронет полеты из аэропорта Хельсинки-Вантаа, передает Yle.
По оценке председателя профсоюза бортпроводников Марианны Артева, демонстрация повлияет на десятки рейсов.
В среду Finnair объявил о начале переговоров по сокращению персонала, в результате которых под увольнение могут попасть порядка 450 человек из бортперсонала.
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