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Работники Finnair объявляют забастовку

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Работники Finnair объявляют забастовку
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Finnair.
Finnair. Фото: Margus Ansu

Бортперсонал финского авиаперевозчика Finnair выйдет на демонстрацию против трудовой политики авиакомпании. 

Акция протеста начнется в воскресенье в 15.00 и продлится сутки. Она затронет полеты из аэропорта Хельсинки-Вантаа, передает Yle.

По оценке председателя профсоюза бортпроводников Марианны Артева, демонстрация повлияет на десятки рейсов.

В среду Finnair объявил о начале переговоров по сокращению персонала, в результате которых под увольнение могут попасть порядка 450 человек из бортперсонала.

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