Работники Finnair объявляют забастовку

Акция протеста начнется в воскресенье в 15.00 и продлится сутки. Она затронет полеты из аэропорта Хельсинки-Вантаа, передает Yle .

В среду Finnair объявил о начале переговоров по сокращению персонала, в результате которых под увольнение могут попасть порядка 450 человек из бортперсонала.