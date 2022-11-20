Президенту США Джо Байдену сегодня исполняется 80 лет; он родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.
Президент США Джо Байден отмечает свое 80-летие.
Президент США Джо Байден отмечает свое 80-летие.
Байден является старейшим действующим президентом в истории США.
Белый дом не раскрыл возможных торжественных планов президента, но вчера уже была вечеринка в честь свадьбы его внучки.
Сам Байден пошутил, что больше не может произносить вслух свой возраст.
Байден также не прокомментировал, будет ли он баллотироваться в президенты на следующий срок. В этом случае он все еще мог бы быть президентом Соединенных Штатов в возрасте 86 лет.
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