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Президент США Джо Байден отмечает свое 80-летие.

AFP/BNS
Президент США Джо Байден отмечает свое 80-летие.
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Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден. Фото: Saul Loeb

Президенту США Джо Байдену сегодня исполняется 80 лет; он родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.

Байден является старейшим действующим президентом в истории США.

Белый дом не раскрыл возможных торжественных планов президента, но вчера уже была вечеринка в честь свадьбы его внучки.

Сам Байден пошутил, что больше не может произносить вслух свой возраст.

Байден также не прокомментировал, будет ли он баллотироваться в президенты на следующий срок. В этом случае он все еще мог бы быть президентом Соединенных Штатов в возрасте 86 лет.

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