Президент США Джо Байден отмечает свое 80-летие.

Белый дом не раскрыл возможных торжественных планов президента, но вчера уже была вечеринка в честь свадьбы его внучки.

Байден также не прокомментировал, будет ли он баллотироваться в президенты на следующий срок. В этом случае он все еще мог бы быть президентом Соединенных Штатов в возрасте 86 лет.