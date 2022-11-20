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Кальюлайд: в Нарве Райк занимается серьезными вопросами, у нас на Тоомпеа на этом фоне детсад

rus.postimees.ee
Кальюлайд: в Нарве Райк занимается серьезными вопросами, у нас на Тоомпеа на этом фоне детсад
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Eero Vabamägi

Депутат Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд будет рад, если мэр Нарвы Катри Райк все же усилит предвыборный список соцдемов на мартовских парламентских выборах, заявил он в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

Раймонд Кальюлайд.
Раймонд Кальюлайд. Фото: Eero Vabamägi

«В Нарве Катри Райк занимается серьезными вопросами. Если сравнить нарвскую политику с тем, что происходит на Тоомпеа, то у нас здесь детский сад», – сказал Раймонд Кальюлайд, добавив, что Нарвская политика – это другой уровень и, чтобы уметь там справляться, нужно иметь высший политический пилотаж.

Кальюлайд надеется, что Райк будет баллотироваться в Рийгикогу по списку соцдемов и поможет партии, в том числе своим авторитетом.

Ранее Катри Райк пообещала, что на следующей неделе она выступит с заявлением на тему своего участия в выборах.

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