Кальюлайд: в Нарве Райк занимается серьезными вопросами, у нас на Тоомпеа на этом фоне детсад

«В Нарве Катри Райк занимается серьезными вопросами. Если сравнить нарвскую политику с тем, что происходит на Тоомпеа, то у нас здесь детский сад», – сказал Раймонд Кальюлайд, добавив, что Нарвская политика – это другой уровень и, чтобы уметь там справляться, нужно иметь высший политический пилотаж.