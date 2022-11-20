Депутат Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд будет рад, если мэр Нарвы Катри Райк все же усилит предвыборный список соцдемов на мартовских парламентских выборах, заявил он в беседе с корреспондентом rus.err.ee.
Кальюлайд: в Нарве Райк занимается серьезными вопросами, у нас на Тоомпеа на этом фоне детсад
Кальюлайд: в Нарве Райк занимается серьезными вопросами, у нас на Тоомпеа на этом фоне детсад
«В Нарве Катри Райк занимается серьезными вопросами. Если сравнить нарвскую политику с тем, что происходит на Тоомпеа, то у нас здесь детский сад», – сказал Раймонд Кальюлайд, добавив, что Нарвская политика – это другой уровень и, чтобы уметь там справляться, нужно иметь высший политический пилотаж.
Кальюлайд надеется, что Райк будет баллотироваться в Рийгикогу по списку соцдемов и поможет партии, в том числе своим авторитетом.
Ранее Катри Райк пообещала, что на следующей неделе она выступит с заявлением на тему своего участия в выборах.