Пример для подражания: многодетная семья из Эстонии стала семьей года в Европе

На титул, который присваивается Союзом европейских многодетных семей, семья Аан была номинирована Эстонским союзом многодетных семей.

Выдвигая кандидатуру семьи Аан, союз отметил, что энтузиазм семьи и многолетняя волонтерская деятельность как в обществе, так и в стране заслуживают более широкого признания и являются примером для международного сообщества.

В семье Анн десять человек: мать Янне и отец Пеэтера, а также семеро детей. Старший из детей уже взрослый, а младшему шесть лет. В семье также есть Белла – тибетский мастиф.

Мать Янне говорит, что самое главное в их семье – это любовь и сплоченность, и очень важно, чтобы дети росли в любящей и безопасной среде, где друг друга любят безоговорочно.