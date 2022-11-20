Пример для подражания: многодетная семья из Эстонии стала семьей года в Европе
На титул, который присваивается Союзом европейских многодетных семей, семья Аан была номинирована Эстонским союзом многодетных семей.
Выдвигая кандидатуру семьи Аан, союз отметил, что энтузиазм семьи и многолетняя волонтерская деятельность как в обществе, так и в стране заслуживают более широкого признания и являются примером для международного сообщества.
В семье Анн десять человек: мать Янне и отец Пеэтера, а также семеро детей. Старший из детей уже взрослый, а младшему шесть лет. В семье также есть Белла – тибетский мастиф.
Мать Янне говорит, что самое главное в их семье – это любовь и сплоченность, и очень важно, чтобы дети росли в любящей и безопасной среде, где друг друга любят безоговорочно.
В 2016 году семья Аан была выбрана в Эстонии многодетной семьей года. В том же году было присвоено звание самой спортивной семьи Тартумаа. В прошлом году Пеэтер также был объявлен душой спорта в Эльва.