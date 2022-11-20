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Пример для подражания: многодетная семья из Эстонии стала семьей года в Европе

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Пример для подражания: многодетная семья из Эстонии стала семьей года в Европе
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Победительница конкурса «Большая семья года 2016» – семья Аан, в которой семеро детей.
Победительница конкурса «Большая семья года 2016» – семья Аан, в которой семеро детей. Фото: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Титул «Большой семьи года» в Европе получила семья Аан из Южной Эстонии. В семье семеро детей.

На титул, который присваивается Союзом европейских многодетных семей, семья Аан была номинирована Эстонским союзом многодетных семей.

Выдвигая кандидатуру семьи Аан, союз отметил, что энтузиазм семьи и многолетняя волонтерская деятельность как в обществе, так и в стране заслуживают более широкого признания и являются примером для международного сообщества.

В семье Анн десять человек: мать Янне и отец Пеэтера, а также семеро детей. Старший из детей уже взрослый, а младшему шесть лет. В семье также есть Белла – тибетский мастиф.

Мать Янне говорит, что самое главное в их семье – это любовь и сплоченность, и очень важно, чтобы дети росли в любящей и безопасной среде, где друг друга любят безоговорочно.

В 2016 году семья Аан была выбрана в Эстонии многодетной семьей года. В том же году было присвоено звание самой спортивной семьи Тартумаа. В прошлом году Пеэтер также был объявлен душой спорта в Эльва.

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