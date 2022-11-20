Фото ⟩ EKRE будет участвовать в выборах под лозунгом «Спасем Эстонию» – в том числе и от «русификации»

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, под руководством нынешнего правительства Эстония достигла критического состояния. «Мы все видим, как правительство Каи Каллас твердой рукой ведет нас в нищету. В Эстонии самая высокая инфляция в Европе, а это означает, что население Эстонии беднеет самыми быстрыми темпами в Европе. Правительство не предлагает никакого облегчения в этой ситуации. Предприятия закрывают свои двери, люди мерзнут дома и на работе. Вымогательство людей на бирже электроэнергии продолжается», – сказал Хельме.

«Эстонию нужно спасти от массового обнищания. EKRE не позволит разорять людей безумным повышением цен или отбирать у них теплый дом и машину под предлогом «зеленого поворота». Мы знаем, как вернуть низкие цены на энергию, теплые дома и дешевое топливо».

По мнению Хельме, необходимо спасти Эстонию и от русификации. «Такого большого наплыва иностранцев в Эстонию, как сейчас, никогда не было. Ни в советское время, ни в царское время, ни в какой предшествующий период. Массовая иммиграция делает недвижимость и арендную плату дороже. Иммигранты, работающие за более низкую заработную плату, снижают общий уровень заработной платы. Медицинское обслуживание и школьная сеть пострадали. «Эстонцы все чаще обнаруживают, что не могут пользоваться эстонским языком в торговле, обслуживании и управлении», – сказал Хельме.