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Фото ⟩ EKRE будет участвовать в выборах под лозунгом «Спасем Эстонию» – в том числе и от «русификации»

rus.postimees.ee
EKRE будет участвовать в выборах под лозунгом «Спасем Эстонию» – в том числе и от «русификации»
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Эстонская консервативная народная партия (EKRE) пойдет на выборы в Рийгикогу в марте следующего года под лозунгом «Спасем Эстонию».

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, под руководством нынешнего правительства Эстония достигла критического состояния. «Мы все видим, как правительство Каи Каллас твердой рукой ведет нас в нищету. В Эстонии самая высокая инфляция в Европе, а это означает, что население Эстонии беднеет самыми быстрыми темпами в Европе. Правительство не предлагает никакого облегчения в этой ситуации. Предприятия закрывают свои двери, люди мерзнут дома и на работе. Вымогательство людей на бирже электроэнергии продолжается», – сказал Хельме.

«Эстонию нужно спасти от массового обнищания. EKRE не позволит разорять людей безумным повышением цен или отбирать у них теплый дом и машину под предлогом «зеленого поворота». Мы знаем, как вернуть низкие цены на энергию, теплые дома и дешевое топливо».

По мнению Хельме, необходимо спасти Эстонию и от русификации. «Такого большого наплыва иностранцев в Эстонию, как сейчас, никогда не было. Ни в советское время, ни в царское время, ни в какой предшествующий период. Массовая иммиграция делает недвижимость и арендную плату дороже. Иммигранты, работающие за более низкую заработную плату, снижают общий уровень заработной платы. Медицинское обслуживание и школьная сеть пострадали. «Эстонцы все чаще обнаруживают, что не могут пользоваться эстонским языком в торговле, обслуживании и управлении», – сказал Хельме.

«EKRE не позволит Эстонии стать русскоязычным и пророссийским государством только потому, что Партия реформ рассматривает массовую иммиграцию как возможность получить больше избирателей или импортировать дешевую рабочую силу для членов своей партии».

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