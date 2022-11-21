Алаталу: полноценное возвращение Крыма Украине может занять 10-20 послевоенных лет

- CNN, анализируя события минувшей недели, отмечает, что Владимир Путин становится все более изолированным, он затаился в Москве и не желает встречаться с лидерами других стран даже на крупных саммитах. CNN цитирует научного сотрудника Фонда Карнеги Александра Габуева, который считает, что Путин боится возможных политических маневров против него, которые, как ему кажется, могут начаться, если он покинет Россию или даже Москву. Можно ли в действительности представить такую ситуацию, когда во время какой-нибудь зарубежной поездки Путина, например, в Ереван, кто-то в России попытается взять власть в свои руки?
- То, что такие сценарии кем-то обсуждаются, не особенно удивительно, потому что можно ведь вспомнить, что Хрущев был на юге, когда Брежнев проворачивал в Москве свою комбинацию с переворотом. Когда Хрущев прилетел обратно в Москву, ему уже в аэропорту сообщили, что он снят с должности. И Хрущев с этим согласился.
Если же говорить о международной изоляции России, то очевидно, что она продолжает усиливаться. Голосования в ООН по очень важным для России вопросам стали давать совсем другие результаты по сравнению с ситуацией, которая была до полномасштабного вторжения в Украину. Западные страны, государства ЕС теперь едины в своей позиции при голосовании по осуждающим Россию резолюциям.
Но тут еще можно вспомнить, что 17 ноября во время брифинга официального представителя МИДа РФ один журналист стал задавать гневные вопросы насчет того, как Россия докатилась, что при голосовании в ООН по вопросу о выплате Россией Украине репараций решили воздержаться Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и даже Армения.
Путин собирается как раз в Армению на этой неделе. Конечно, он может выступить на этом саммите ОДКБ и по видеосвязи, но, честно говоря, сложившаяся ситуация вообще-то требует его личного присутствия в Ереване. Если Путин приедет в Ереван, он должен будет как-то отреагировать на то, что союзники и партнеры России по ОДКБ теперь в ООН позволяют себе не выступать в поддержку России.
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