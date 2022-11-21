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Алаталу: полноценное возвращение Крыма Украине может занять 10-20 послевоенных лет

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: полноценное возвращение Крыма Украине может занять 10-20 послевоенных лет
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  • Можно ожидать новых операций украинских сил против российских военных объектов в Крыму
  • Потеря Путиным власти не превратит автоматически Россию в демократическую страну
  • Полному возвращению Крыма Украине может предшествовать «арендный период»

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк и политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся перспектив освобождения Крыма от оккупантов военными средствами, а также возможных сроков окончания войны.

- Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News высказал предположение, что ВСУ могут войти в Крым до конца декабря. По его словам, добиться этого Украине может помочь и «черный лебедь», то есть какой-то непредсказуемый поворот в войне, который изменит ее течение,  – например, потеря Владимиром Путиным власти или даже жизни. Также Гаврилов сказал, что война может завершиться победой Украины к концу весны 2023 года. Насколько реальны такие прогнозы?

- Конечно, лично от Путина в ходе этой войны зависит очень многое. Послезавтра Путин должен отправиться в Ереван на саммит ОДКБ, организации, о которой можно сказать, что она, в общем, работает под руководством России. Наверняка Путин будет делать в Армении какие-то заявления насчет характера продолжающейся войны.

Если же говорить о тех словах заместителя украинского министра обороны, которые касались освобождения Крыма, то я бы сказал, что считаю вполне вероятным проведение в ближайшее время украинскими силами новых операций против российских военных объектов в Крыму, подобных тем, что уже предпринимались.

Нужно признать, что атаки Украины и на Керченский мост, и на российские военные суда в порту Севастополя были очень эффектными. Я думаю, что у Украины есть возможности для повторения подобных атак, которые дали бы украинским силам возможность усилить давление на Россию в вопросе статуса Крыма. Заставить Россию задуматься, уходить ли ей из Крыма или не уходить.

Однако пока все это остается теоретическими возможностями. Эти возможности очень интересно обсуждать, но все-таки куда более важной практической темой являются поставки Украине оружия. Нужно обязательно обеспечить то, чтобы украинская армия получала достаточно оружия и для сохранения своих позиций на уже освобожденных землях, и для освобождения от оккупантов новых территорий, для продолжения наступления.

- Не пугает ли западные страны возможность именно военного освобождения Крыма? Не боятся ли западные лидеры, что как раз попытки ВСУ возвратить Крым — это та самая «красная линия», пересечение которой может побудить Кремль перейти от ядерных угроз к применению ядерного оружия?

- Я полагаю, что такие заявления, которые сделал заместитель украинского министра обороны в интервью западному СМИ, служат своего рода сигналом Западу, формой подготовки западных обществ к мысли о том, что проблема Крыма тоже должна получить решение. Откровенно говоря, на Западе не очень вспоминали о Крыме в последние восемь лет, предпочитая больше говорить о ситуации в Донбассе. Украине до сих пор приходится напоминать западным политикам, что Крым аннексирован, и совершенно логично, что украинские власти этим занимаются.

Трудно предсказать, как Путин стал бы реагировать на начало военной операции Украины по возвращению Крыма. Или не Путин, а какой-нибудь его преемник. Например, на днях бывший президент и бывший премьер России Медведев опять разразился очень воинственными высказываниями в соцсети в отношении Украины, так что можно не сомневаться, что если Путин по каким-то причинам останется без своего поста, у него тут же найдется, так сказать, достойный наследник.

Ни Украине, ни кому бы то ни было вообще не стоит думать, что если Путин вдруг уйдет или исчезнет, то Россия моментально становится другой, новой, демократической страной.

- Председатель объединенных штабов США Марк Милли на днях сказал журналистам на пресс-конференции, что вероятность освобождения Украиной Крыма военным способом, с его точки зрения, остается низкой, поскольку Россия сохраняет в Украине значительную боевую силу. При этом, по словам Милли, политическое решение с уходом России из Крыма представляется ему вполне возможным. О чем ведет речь Марк Милли? Все-таки о падении путинского режима?

- Оценки перспектив военного освобождения Крыма, которые дают представители высших уровней военного командования западных стран, довольно трудно комментировать гражданскому лицу, хотя всем, наверное, понятно, что речь идет об очень трудной военной задаче. Я думаю, что на Западе сейчас могут вновь вспомнить прецедент недавнего осложнения в отношениях между КНР и Гонконгом. В связи с этим тогда много говорилось о том, что Великобритания в свое время не захватила Гонконг, а, так сказать, его арендовала.

Возможно, именно формула аренды — это тот вариант, который мог бы устроить все стороны на тот переходный период, в течение которого Россия будет уходить из Крыма, а Украина туда возвращаться.

Я думаю, что в случае оформления чего-то вроде арендного договора можно было бы за 10-20 лет вывести из Крыма российские войска и вернуть туда украинские. Не стоит, в конце концов, забывать, что ведь и военно-морская база в Севастополе с 1991 по 2014 год была арендована Россией у Украины. Если обе стороны конфликта и самые влиятельные государства мира сочтут такой вариант приемлемым, то нельзя исключить, что крымский вопрос получит именно такое решение. Вполне вероятно, что такое решение устроило бы всех.

- CNN, анализируя события минувшей недели, отмечает, что Владимир Путин становится все более изолированным, он затаился в Москве и не желает встречаться с лидерами других стран даже на крупных саммитах. CNN цитирует научного сотрудника Фонда Карнеги Александра Габуева, который считает, что Путин боится возможных политических маневров против него, которые, как ему кажется, могут начаться, если он покинет Россию или даже Москву. Можно ли в действительности представить такую ситуацию, когда во время какой-нибудь зарубежной поездки Путина, например, в Ереван, кто-то в России попытается взять власть в свои руки?

- То, что такие сценарии кем-то обсуждаются, не особенно удивительно, потому что можно ведь вспомнить, что Хрущев был на юге, когда Брежнев проворачивал в Москве свою комбинацию с переворотом. Когда Хрущев прилетел обратно в Москву, ему уже в аэропорту сообщили, что он снят с должности. И Хрущев с этим согласился.

Если же говорить о международной изоляции России, то очевидно, что она продолжает усиливаться. Голосования в ООН по очень важным для России вопросам стали давать совсем другие результаты по сравнению с ситуацией, которая была до полномасштабного вторжения в Украину. Западные страны, государства ЕС теперь едины в своей позиции при голосовании по осуждающим Россию резолюциям.

Но тут еще можно вспомнить, что 17 ноября во время брифинга официального представителя МИДа РФ один журналист стал задавать гневные вопросы насчет того, как Россия докатилась, что при голосовании в ООН по вопросу о выплате Россией Украине репараций решили воздержаться Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и даже Армения.

Путин собирается как раз в Армению на этой неделе. Конечно, он может выступить на этом саммите ОДКБ и по видеосвязи, но, честно говоря, сложившаяся ситуация вообще-то требует его личного присутствия в Ереване. Если Путин приедет в Ереван, он должен будет как-то отреагировать на то, что союзники и партнеры России по ОДКБ теперь в ООН позволяют себе не выступать в поддержку России.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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