Алаталу: полноценное возвращение Крыма Украине может занять 10-20 послевоенных лет

Однако пока все это остается теоретическими возможностями. Эти возможности очень интересно обсуждать, но все-таки куда более важной практической темой являются поставки Украине оружия. Нужно обязательно обеспечить то, чтобы украинская армия получала достаточно оружия и для сохранения своих позиций на уже освобожденных землях, и для освобождения от оккупантов новых территорий, для продолжения наступления.

- Не пугает ли западные страны возможность именно военного освобождения Крыма? Не боятся ли западные лидеры, что как раз попытки ВСУ возвратить Крым — это та самая «красная линия», пересечение которой может побудить Кремль перейти от ядерных угроз к применению ядерного оружия?

- Я полагаю, что такие заявления, которые сделал заместитель украинского министра обороны в интервью западному СМИ, служат своего рода сигналом Западу, формой подготовки западных обществ к мысли о том, что проблема Крыма тоже должна получить решение. Откровенно говоря, на Западе не очень вспоминали о Крыме в последние восемь лет, предпочитая больше говорить о ситуации в Донбассе. Украине до сих пор приходится напоминать западным политикам, что Крым аннексирован, и совершенно логично, что украинские власти этим занимаются.