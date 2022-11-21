Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News высказал предположение, что ВСУ могут войти в Крым до конца декабря. По его словам, добиться этого Украине может помочь и «черный лебедь», то есть какой-то непредсказуемый поворот в войне, который изменит ее течение, например, потеря Владимиром Путиным власти или даже жизни. Также Гаврилов сказал, что война может завершиться победой Украины к концу весны 2023 года. Насколько реальны такие прогнозы? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с историком, политологом Тоомасом Алаталу.
Студия Postimees: реальна ли цель украинских властей победить в войне до конца весны 2023 года?
- Не пугает ли западные страны возможность именно военного освобождения Крыма? Не боятся ли западные лидеры, что как раз попытки ВСУ возвратить Крым — это та самая «красная линия», пересечение которой может побудить Кремль перейти от ядерных угроз к применению ядерного оружия?
- Председатель объединенных штабов США Марк Милли сказал журналистам на пресс-конференции, что вероятность освобождения Украиной Крыма военным способом, с его точки зрения, остается низкой, поскольку Россия сохраняет в Украине значительную боевую силу. При этом, по словам Милли, политическое решение с уходом России из Крыма представляется ему вполне возможным. О чем ведет речь Марк Милли? О падении путинского режима?
- CNN, анализируя события минувшей недели, отмечает, что Владимир Путин становится все более изолированным, он затаился в Москве и не желает встречаться с лидерами других стран даже на крупных саммитах. CNN цитирует научного сотрудника Фонда Карнеги Александра Габуева, который считает, что Путин боится возможных политических маневров против него, которые, как ему кажется, могут начаться, если он покинет Россию или даже Москву. Можно ли в действительности представить такую ситуацию, когда во время какой-нибудь зарубежной поездки Путина кто-то в России попытается взять власть в свои руки?
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