Студия Postimees: реальна ли цель украинских властей победить в войне до конца весны 2023 года?

- Не пугает ли западные страны возможность именно военного освобождения Крыма? Не боятся ли западные лидеры, что как раз попытки ВСУ возвратить Крым — это та самая «красная линия», пересечение которой может побудить Кремль перейти от ядерных угроз к применению ядерного оружия?

- Председатель объединенных штабов США Марк Милли сказал журналистам на пресс-конференции, что вероятность освобождения Украиной Крыма военным способом, с его точки зрения, остается низкой, поскольку Россия сохраняет в Украине значительную боевую силу. При этом, по словам Милли, политическое решение с уходом России из Крыма представляется ему вполне возможным. О чем ведет речь Марк Милли? О падении путинского режима?

- CNN, анализируя события минувшей недели, отмечает, что Владимир Путин становится все более изолированным, он затаился в Москве и не желает встречаться с лидерами других стран даже на крупных саммитах. CNN цитирует научного сотрудника Фонда Карнеги Александра Габуева, который считает, что Путин боится возможных политических маневров против него, которые, как ему кажется, могут начаться, если он покинет Россию или даже Москву. Можно ли в действительности представить такую ситуацию, когда во время какой-нибудь зарубежной поездки Путина кто-то в России попытается взять власть в свои руки?