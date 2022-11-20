ВИДЕО ⟩ День независимости Латвии в небе: airBaltic совершила уникальный праздничный «рейс»

Пилоты airBaltic пролетели над Ригой на Airbus A220-300, украшенном красно-белыми цветами латвийского флага.

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu, ar patiesu godu piedalīsimies svinīgajā parādē, veicot unikālu zemo pārlidojumu pāri Daugavai! Pavisam drīz mūsu piloti veiks lidojumu ar mūsu Airbus A220-300 sarkanbaltsarkanajā krāsojumā virs Rīgas - skaties augšup!🇱🇻 pic.twitter.com/Kdk72kuidn — airBaltic (@airBaltic) November 18, 2022

Как сообщалось, посмотреть военный парад, посвященный 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, в пятницу, 18 ноября, на набережной в Риге собралось около 70 тысяч человек.

В параде приняли участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников и пожарных, была продемонстрирована военная техника латвийских вооруженных сил и союзников, над Даугавой пролетели самолеты и вертолеты.

Галерея: Военный парад в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики