Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ День независимости Латвии в небе: airBaltic совершила уникальный праздничный «рейс»

rus.tvnet.lv
День независимости Латвии в небе: airBaltic совершила уникальный праздничный «рейс»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полет самолета airBaltic над военным парадом в честь 104-летия провозглашения Латвийской республики
Полет самолета airBaltic над военным парадом в честь 104-летия провозглашения Латвийской республики Фото: Ekrānuzņēmums no video

Латвийская авиакомпания airBaltic, отмечая 104-летие провозглашения Латвийской Республики, во время праздничного парада совершила уникальный низкий полет над Даугавой, пишет портал Rus.Tvnet.

Пилоты airBaltic пролетели над Ригой на Airbus A220-300, украшенном красно-белыми цветами латвийского флага.

Как сообщалось, посмотреть военный парад, посвященный 104-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, в пятницу, 18 ноября, на набережной в Риге собралось около 70 тысяч человек.

В параде приняли участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников и пожарных, была продемонстрирована военная техника латвийских вооруженных сил и союзников, над Даугавой пролетели самолеты и вертолеты.

Галерея: Военный парад в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх