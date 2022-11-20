В результате стрельбы в гей-клубе в США погибли пять человек

Пять человек были убиты в субботу вечером в ночном гей-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, сообщила полиция. Еще 18 человек получили ранения.

На снимках с места происшествия после стрельбы видны машины служб безопасности и экстренных служб с мигалками, припаркованные на улице рядом с заведением.

В полицию начали звонить с 11:57 вечера по местному времени, после чего полицейские прибыли на место происшествия, сказала лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро.

«Они обнаружили одного человека, который, как мы полагаем, является подозреваемым, – сказала Кастро. – На данный момент подозреваемому оказывается медицинская помощь, но он находится под стражей».

Кастро не уточнила, включен ли подозреваемый в число людей, получивших ранения в результате стрельбы.

Полиция пока не высказывается о возможных мотивах. Капитан пожарной службы Колорадо-Спрингс Майк Смолдино сообщил, что на место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи.

«Мы проведем здесь еще много-много часов», – сказала Кастро, добавив, что ФБР находится на месте происшествия и оказывает помощь.

В своем листинге на поисковике Google Club Q описывает себя как «ориентированный на взрослых ночной клуб для геев и лесбиянок, где проводятся тематические вечера, такие как караоке, дрэг-шоу и выступления диджеев».