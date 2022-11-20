Люди пытаются помочь аистам, которые остались зимовать в Эстонии

Член правления Эстонского общества диких животных Вирге Высуялг рассказала, что вначале было четыре птицы, но две улетели. Остались два аиста, о которых сообщили в общество диких животных.

По словам Высуялг, птицы летают без проблем и вроде бы с ними все в порядке, к тому же они очень хорошо питаются. «Местные говорят, что аисты прилежно едят крыс и других подобных персонажей», – сказала она.

Реальность такова, что они могут легко получить обморожение, поскольку аисты не должны здесь зимовать. Вирге Высуялг, член правления Эстонского общества диких животных

Поскольку погода зимняя, общество все-таки пытается словить аистов. «Реальность такова, что они могут легко получить обморожение, поскольку аисты не должны здесь зимовать», – сказала Высуялг.

То, как много можно сделать для птиц, зависит от того, удастся ли их заманить в помещение, чтобы дать поесть.

К наших краях и раньше зимовали аисты, например, в прошлом году Pärnu Postimees писал, что в Выйсте был спасен белый аист, которого перехитрил местный житель – подружился с ним и заманил едой, чтобы поймать его.