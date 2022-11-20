Недавно в соцсетях появилось фото двух аистов, которые решили перезимовать на территории свалки Пайкузе в Пылендмаа и за которых люди переживали в связи с приближающейся зимой.
Люди пытаются помочь аистам, которые остались зимовать в Эстонии
Член правления Эстонского общества диких животных Вирге Высуялг рассказала, что вначале было четыре птицы, но две улетели. Остались два аиста, о которых сообщили в общество диких животных.
По словам Высуялг, птицы летают без проблем и вроде бы с ними все в порядке, к тому же они очень хорошо питаются. «Местные говорят, что аисты прилежно едят крыс и других подобных персонажей», – сказала она.
Реальность такова, что они могут легко получить обморожение, поскольку аисты не должны здесь зимовать.
Вирге Высуялг, член правления Эстонского общества диких животных
Поскольку погода зимняя, общество все-таки пытается словить аистов. «Реальность такова, что они могут легко получить обморожение, поскольку аисты не должны здесь зимовать», – сказала Высуялг.
То, как много можно сделать для птиц, зависит от того, удастся ли их заманить в помещение, чтобы дать поесть.
К наших краях и раньше зимовали аисты, например, в прошлом году Pärnu Postimees писал, что в Выйсте был спасен белый аист, которого перехитрил местный житель – подружился с ним и заманил едой, чтобы поймать его.
Спасенный аист перезимовал в приюте для диких животных пярнуского регионального руководителя Эстонского общества диких животных Кайзы Вайк и весной был выпущен обратно в дикую природу.