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Ушел из жизни музыкант Рихо Сибуль

BNS
Ушел из жизни музыкант Рихо Сибуль
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Рихо Сибуль.
Рихо Сибуль. Фото: Rene Jakobson/Sven Tupits/Sõru Jazz

В воскресенье найден мертвым у себя дома признанный гитарист, певец и композитор Рихо Сибуль.

Рихо Сибуль родился 26 июня 1958 года. Он учился музыке в музыкальном классе школы и в период 1976–1977 в Таллиннском педагогическом институте. Сибуль был очень разносторонним композитором, создававшим музыку в разных жанрах от рок-н-ролла до блюза и от лирических баллад до музыки к фильмам.

Сибуль также выступал со многими эстонскими рок-группами. Он начал петь в ансамбле Ultima Thule, вместе с которым выступал до последнего времени.

В 2001 году Рихо Сибуль был награжден орденом Белой звезды V степени.

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