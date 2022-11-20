В воскресенье найден мертвым у себя дома признанный гитарист, певец и композитор Рихо Сибуль.
Ушел из жизни музыкант Рихо Сибуль
Ушел из жизни музыкант Рихо Сибуль
Рихо Сибуль родился 26 июня 1958 года. Он учился музыке в музыкальном классе школы и в период 1976–1977 в Таллиннском педагогическом институте. Сибуль был очень разносторонним композитором, создававшим музыку в разных жанрах от рок-н-ролла до блюза и от лирических баллад до музыки к фильмам.
Сибуль также выступал со многими эстонскими рок-группами. Он начал петь в ансамбле Ultima Thule, вместе с которым выступал до последнего времени.
В 2001 году Рихо Сибуль был награжден орденом Белой звезды V степени.
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