Неделя эстонской музыки: Кирилл Огородников и другие исполнители готовят сюрпризы

В исполнении лучших музыкантов можно будет услышать творения четырех эстонских композиторов: Лепо Сумера, Тыну Кырвитса, Кульдара Синка и Эдуарда Тубина. На пяти фестивальных концертах выступят 38 эстонских исполнителей. Среди них – Ханс Кристиан Аавик, Стен Хейноя, Ивари Илья, Арете Керге, Пеэп Лассманн, Ингели Лайв-Ярви, Пипилота Неостус, Креэте Перанди, Мари Полль, Михкель Полль, Хейго Розин, Катрин Тарго, Тоомас Вавилов, Вирго Вельди, Кирилл Огородников и струнный квартет M4GNET.

«Эстонское звуковое творчество и искусство интерпретации имеют немало поклонников даже за рубежом, поэтому мы предлагаем возможность смотреть и слушать концерты в онлайн-режиме. Такие трансляции не могут стать альтернативой концерту живой музыки на месте, но это все равно это хорошая возможность для тех, кто не может приехать на фестиваль», – сказала исполнительный продюсер фестиваля Кайза Лыхмус.

Отправной точкой фестиваля стало желание организаторов предоставить каждому музыканту возможность найти среди творений эстонских композиторов именно то произведение, которое в наибольшей степени вдохновляет самого исполнителя. Так классический гитарист Кирилл Огородников, лауреат международных конкурсов и премии Фонда звукового искусства, сыграет по рукописям Кульдара Синка. Он представит на суд зрителей сочинение, которое отныне дополнит репертуар гитариста: вместе с сопрано Катрин Тарго они исполнят песню «В путь-дорогу, журавлики!» на слова Фридриха Кульбарса.