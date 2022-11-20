Фото ⟩ Водители в замешательстве: после снегопада состояние разных отрезков одного шоссе сильно отличается

По дорожным камерам в приложении Транспортного департамента Tarktee видно, что на каждом участке основные шоссе обслуживаются по-разному. Например, в воскресенье днем на трассе Таллинн-Тарту-Лухамаа ​​в деревне Татра в Тартумаа колеи были расчищены, но на дороге лежали снежные канавки. Однако в двадцати километрах – в Саверна – та же самая дорога была очищена от снега и покрыта солью.

В воскресенье в половине пятого дорожное покрытие на шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа в Саверна было мокрым от соли. Фото: Portaali Tarktee teekaamera salvestis Savernast

Водителям на шоссе Таллинн-Тарту следует быть внимательными в поселке Пуурмани, где видно, что снегоуборочные машины расчистили дорогу, но на полосах разгона и торможения лежит снежный ком соляной смеси.

Фотография дорожных условий на шоссе Таллинн-Тарту в Пуурмани 20 ноября в 15:30. Фото: Puurmani teekaamera

В то же время такое содержание дорог вполне приемлемо. Шоссе Таллинн-Тарту – это дорога с более высоким уровнем состояния, и требования Транспортного департамента предусматривают, что ее покрытие должно быть очищено от снега и льда не позднее чем через пять часов после окончания метели.