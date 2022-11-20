После сильного снегопада, начавшегося в пятницу вечером, дорожные условия на основных шоссе сильно отличаются. К примеру, в Тартумаа на шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа лишь несколько участков полностью свободны от снега. В большинстве мест проезжая часть очищена, но в извилистых местах на дорожном покрытии есть снежные канавки.
Фото ⟩ Водители в замешательстве: после снегопада состояние разных отрезков одного шоссе сильно отличается
По дорожным камерам в приложении Транспортного департамента Tarktee видно, что на каждом участке основные шоссе обслуживаются по-разному. Например, в воскресенье днем на трассе Таллинн-Тарту-Лухамаа в деревне Татра в Тартумаа колеи были расчищены, но на дороге лежали снежные канавки. Однако в двадцати километрах – в Саверна – та же самая дорога была очищена от снега и покрыта солью.
Водителям на шоссе Таллинн-Тарту следует быть внимательными в поселке Пуурмани, где видно, что снегоуборочные машины расчистили дорогу, но на полосах разгона и торможения лежит снежный ком соляной смеси.
В то же время такое содержание дорог вполне приемлемо. Шоссе Таллинн-Тарту – это дорога с более высоким уровнем состояния, и требования Транспортного департамента предусматривают, что ее покрытие должно быть очищено от снега и льда не позднее чем через пять часов после окончания метели.
Толщина критического рыхлого снега на дорогах с более высоким уровнем состояния не должна превышать четыре сантиметра, а толщина критического мокрого снега может доходить до двух сантиметров.