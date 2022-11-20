ФОТО ⟩ «С трудом вышел из машины»: в Ласнамяэ пьяный водитель устроил аварию

«На перекрестке улиц Кярбери и Усимяэ в настоящее время полиция расследует аварию, произошедшую между тремя автомобилями. Пострадавших нет, но движение на месте аварии все же несколько затруднено», – сказала Rus.Postimees пресс-секретарь полиции Керли Вирк.

«Полиция установила, что один из водителей, участвовавших в ДТП, 41-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего оформление процессуальных материалов на месте занимает несколько больше времени, чем обычно. Все подробности еще уточняются», – рассказала Вирк.

На месте полиция регулирует движение, а одна из полос открыта лишь для общественного транспорта.