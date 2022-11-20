Сегодня вечером в Ласнамяэ на Уссимяэ-теэ пьяный водитель на автомобиле Honda въехал в корму Toyota, а та из-за столкновения врезалась в Peugeot. По данным полиции в ДТП никто не пострадал.
ФОТО ⟩ «С трудом вышел из машины»: в Ласнамяэ пьяный водитель устроил аварию
«На перекрестке улиц Кярбери и Усимяэ в настоящее время полиция расследует аварию, произошедшую между тремя автомобилями. Пострадавших нет, но движение на месте аварии все же несколько затруднено», – сказала Rus.Postimees пресс-секретарь полиции Керли Вирк.
«Полиция установила, что один из водителей, участвовавших в ДТП, 41-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего оформление процессуальных материалов на месте занимает несколько больше времени, чем обычно. Все подробности еще уточняются», – рассказала Вирк.
На месте полиция регулирует движение, а одна из полос открыта лишь для общественного транспорта.
По словам одного из участника аварии, пьяный водитель мчался по узкой улице примерно со скоростью 70 километров в час. «Он был настолько пьян, что с трудом вышел из машины и держался за крышу, что бы не упасть», – рассказал участник аварии Rus.Postimees.