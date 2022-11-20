Чемпионат мира по футболу 2022 начался с церемонии открытия, которая прошла на стадионе «Эль‑Байт» перед матчем открытия группы А между сборными Катара и Эквадора.
Галерея ⟩ Чемпионат мира по футболу 2022 официально открылся!
Это первый чемпионат, который проводит арабская страна, и Катар подготовил грандиозное шоу. Перед публикой развернулось красочное представление, над постановкой которого работали лучшие режиссеры мира, а тысячи артистов несколько месяцев репетировали программу.
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани обратился с приветственным словом к участникам и гостям церемонии открытия чемпионата мира:
«От Катара, арабского государства, приветствую всех на чемпионате мира 2022 года. Мы упорно трудились вместе со многими друзьями, чтобы провести один из самых успешных турниров. Прикладывали все усилия для того, чтобы удалось создать этот праздник. И наконец мы достигли этого дня - дня, которого все мы ждали. С этого вечера и на 28 дней мы станем вместе со всем миром следить за величайшим футбольным фестивалем, который создает замечательную обстановку для контактов между разными людьми – разных рас, национальностей, конфессий, которые собрались здесь вместе, в Катаре, и представляют свои континенты в этот уникальный момент. Прекрасно для людей доброй воли собраться и разделить общие ценности, праздновать, отмечая свои различия, но и единство, которое собирает всех нас здесь в этот уникальный момент. Желаю всем участникам великолепного футбольного выступления!»