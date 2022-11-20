Галерея ⟩ Чемпионат мира по футболу 2022 официально открылся!

«От Катара, арабского государства, приветствую всех на чемпионате мира 2022 года. Мы упорно трудились вместе со многими друзьями, чтобы провести один из самых успешных турниров. Прикладывали все усилия для того, чтобы удалось создать этот праздник. И наконец мы достигли этого дня - дня, которого все мы ждали. С этого вечера и на 28 дней мы станем вместе со всем миром следить за величайшим футбольным фестивалем, который создает замечательную обстановку для контактов между разными людьми – разных рас, национальностей, конфессий, которые собрались здесь вместе, в Катаре, и представляют свои континенты в этот уникальный момент. Прекрасно для людей доброй воли собраться и разделить общие ценности, праздновать, отмечая свои различия, но и единство, которое собирает всех нас здесь в этот уникальный момент. Желаю всем участникам великолепного футбольного выступления!»