«Приходите через неделю»: для замены шин водители часами стоят в живой очереди

В беде и те, кто, рассчитывая на теплый конец осени, планировал заменить шины непосредственно перед 1 декабря и теперь срочно пытается записаться в мастерскую пораньше.

В Таллинне осталось не так много мест, где замена шин происходит в режиме живой очереди. В большинстве мастерских следует бронировать время заранее: даже станции шиномонтажа, работающие на парковках торговых центров, обслуживают только тех, кто зарегистрировался предварительно.