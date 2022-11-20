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«Приходите через неделю»: для замены шин водители часами стоят в живой очереди

Улла Лянтс
, журналист
«Приходите через неделю»: для замены шин водители часами стоят в живой очереди
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Очередь на замену шин.
Очередь на замену шин. Фото: Foto: Taavi Sepp

Морозы и снег заставили таллиннских водителей срочно задуматься о смене шин. Однако найти свободное время в мастерской на ближайшую неделю практически невозможно.

В беде и те, кто, рассчитывая на теплый конец осени, планировал заменить шины непосредственно перед 1 декабря и теперь срочно пытается записаться в мастерскую пораньше.

В Таллинне осталось не так много мест, где замена шин происходит в режиме живой очереди. В большинстве мастерских следует бронировать время заранее: даже станции шиномонтажа, работающие на парковках торговых центров, обслуживают только тех, кто зарегистрировался предварительно.

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