Морозы и снег заставили таллиннских водителей срочно задуматься о смене шин. Однако найти свободное время в мастерской на ближайшую неделю практически невозможно.
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«Приходите через неделю»: для замены шин водители часами стоят в живой очереди
«Приходите через неделю»: для замены шин водители часами стоят в живой очереди
В беде и те, кто, рассчитывая на теплый конец осени, планировал заменить шины непосредственно перед 1 декабря и теперь срочно пытается записаться в мастерскую пораньше.
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