ВИДЕО ⟩ Маразм крепчает: «Муз-ТВ» заглушил в песне слова «мир» и «война»

Zivert выступала с кавером на композицию своей оппонентки Евы Польны «Все решено», написанной в 2004 году. Когда артистка дошла до строчки «Мы голосуем за мир, но снова в моде война», звук на соответствующих словах, судя по записи программы, убавили.

На «Муз-ТВ» заглушили слова «война» и «мир» в старой песне «Гостей из будущего».



Композиция о неразделенной любви «Все решено» была написана еще в 2004 году. Ее исполняла Ева Польна



🤡🤡🤡https://t.co/uDawG1Y8K6 pic.twitter.com/ENEt57SGx1 — Холод (@holodmedia) November 20, 2022

Ведущий «Битвы поколений» Константин Анисимов в комментарии изданию «Подъем» не смог объяснить, почему два слова были заглушены, и переадресовал вопрос пресс-службе телеканала. Певицы также пока никак не комментировали случившееся.