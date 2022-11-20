ВИДЕО ⟩ Маразм крепчает: «Муз-ТВ» заглушил в песне слова «мир» и «война»
Zivert выступала с кавером на композицию своей оппонентки Евы Польны «Все решено», написанной в 2004 году. Когда артистка дошла до строчки «Мы голосуем за мир, но снова в моде война», звук на соответствующих словах, судя по записи программы, убавили.
На «Муз-ТВ» заглушили слова «война» и «мир» в старой песне «Гостей из будущего».— Холод (@holodmedia) November 20, 2022
Композиция о неразделенной любви «Все решено» была написана еще в 2004 году. Ее исполняла Ева Польна
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Ведущий «Битвы поколений» Константин Анисимов в комментарии изданию «Подъем» не смог объяснить, почему два слова были заглушены, и переадресовал вопрос пресс-службе телеканала. Певицы также пока никак не комментировали случившееся.
Телеканал RTVI обратил внимание, что слово «война» недавно заглушили и в телешоу «Новые танцы» на ТНТ – в песне исполнителя Синекдоха Монток «Как не быть молоком».