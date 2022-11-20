По словам лесничего, в этом году есть повод для радости: Рождество будет снежным и красивым.
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Лесничий предсказывает погоду по селезенке кабана: все признаки указывают на снежную и холодную зиму
Лесничий предсказывает погоду по селезенке кабана: все признаки указывают на снежную и холодную зиму
«У меня в руках первая селезенка кабана, вырисовывается общая картина предстоящей зимы», – сказал Арво Сайдла, также известный как лесничий (на фото), который изучал погодные явления в качестве хобби в течение сорока лет.