«У меня в руках первая селезенка кабана, вырисовывается общая картина предстоящей зимы», – сказал Арво Сайдла, также известный как лесничий (на фото), который изучал погодные явления в качестве хобби в течение сорока лет.

«Я заранее все обговорил с охотниками, они хорошо поработали – я видел как минимум четыре селезенки кабана. Все они в основном показывают одну и ту же картину», – сказал он. По словам Сайдла, более-менее отчетливую картину о зиме дает ему селезенка самого старого кабана, так как она достаточно большого размера.