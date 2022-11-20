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Лесничий предсказывает погоду по селезенке кабана: все признаки указывают на снежную и холодную зиму

Маргус Мартин
, журналист
Лесничий предсказывает погоду по селезенке кабана: все признаки указывают на снежную и холодную зиму
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Синоптик, рыбак, лесничий Арво Сайдла.
Синоптик, рыбак, лесничий Арво Сайдла. Фото: Madis Veltman

По словам лесничего, в этом году есть повод для радости: Рождество будет снежным и красивым.

«У меня в руках первая селезенка кабана, вырисовывается общая картина предстоящей зимы», – сказал Арво Сайдла, также известный как лесничий (на фото), который изучал погодные явления в качестве хобби в течение сорока лет.

«Я заранее все обговорил с охотниками, они хорошо поработали – я видел как минимум четыре селезенки кабана. Все они в основном показывают одну и ту же картину», – сказал он. По словам Сайдла, более-менее отчетливую картину о зиме дает ему селезенка самого старого кабана, так как она достаточно большого размера.

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