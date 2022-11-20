В матче открытия победа досталась сборной Эквадора

Это не первая встреча Катара и Эквадора, команды встречались трижды, но все матчи были товарищескими. Первые два прошли в 1996 году – ничья и победа эквадорцев, в 2018 году победил Катар.

Джанни Инфантино приветствовал команды и болельщиков на арабском и испанском языках. И официально провозгласил начало чемпионата.

«Добро пожаловать на чемпионат мира в Катаре! Давайте приветствовать футбол, потому что футбол объединяет мир! Приветствуем команды и пусть представление начнется!»

Эквадор захватил лидерство с первых минут матча. Гол на третьей минуте от Эквадора, однако через несколько минут стало ясно, что он не засчитан – офсайд.

Этот матч можно назвать одним из самых «желтых» матчей открытия - в ходе игры рефери показал желтые карточки шесть раз.

На 32-й минуте был забит еще один невероятный гол в ворота катарцев. А на на 16-минуте Валенсия забил катарцам гол с пенальти.

Первый тайм прошел для катарской сборной крайне неудачно, эквадорцы дали противникам единственный шанс забить гол на последних секундах первого тайма, но катарская сборная так и не сумела его реализовать.

На 86-й минуте у Катара появился еще один прекрасный момент, Мунтари выскочил на угол штрафной и с лёта бил под перекладину, но мяч пролетел в сантиметрах над воротами.