Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В матче открытия победа досталась сборной Эквадора

rus.postimees.ee
В матче открытия победа досталась сборной Эквадора
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Бассам аль Рави (слева) пытается остановить игрока сборной Эквадора Джереми Сармиенто.
Бассам аль Рави (слева) пытается остановить игрока сборной Эквадора Джереми Сармиенто. Фото: TOLGA BOZOGLU

Чемпионат мира по футболу официально открылся. В матче открытия традиционно выступает сборная принимающей стороны, в этот раз – Катара, которая сразилась со сборной Эквадора. Катарцы проиграли Эквадору со счетом 0:2.

Это не первая встреча Катара и Эквадора, команды встречались трижды, но все матчи были товарищескими. Первые два прошли в 1996 году – ничья и победа эквадорцев, в 2018 году победил Катар.

Джанни Инфантино приветствовал команды и болельщиков на арабском и испанском языках. И официально провозгласил начало чемпионата.

«Добро пожаловать на чемпионат мира в Катаре! Давайте приветствовать футбол, потому что футбол объединяет мир! Приветствуем команды и пусть представление начнется!»

Эквадор захватил лидерство с первых минут матча. Гол на третьей минуте от Эквадора, однако через несколько минут стало ясно, что он не засчитан – офсайд.

Этот матч можно назвать одним из самых «желтых» матчей открытия - в ходе игры рефери показал желтые карточки шесть раз.

На 32-й минуте был забит еще один невероятный гол в ворота катарцев. А на на 16-минуте Валенсия забил катарцам гол с пенальти.

Первый тайм прошел для катарской сборной крайне неудачно, эквадорцы дали противникам единственный шанс забить гол на последних секундах первого тайма, но катарская сборная так и не сумела его реализовать.

На 86-й минуте у Катара появился еще один прекрасный момент, Мунтари выскочил на угол штрафной и с лёта бил под перекладину, но мяч пролетел в сантиметрах над воротами.

Пять минут дополнительного времени ситуацию не изменили, и матч завершился поражением Катара. Счет 0:2 в пользу Эквадора.

Ключевые слова
Наверх