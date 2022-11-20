В Москве в районе площади трех вокзалов произошел крупный пожар

Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, пожар произошел в двухэтажном кирпичном складском здании, расположенном по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Как пишет ТАСС, в этом здании находятся магазин мебели и светильников и магазин цветов. Площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. Из горящего здания эвакуировали семь человек, которые, пишет Baza, были заблокированы в районе цветочной оранжереи. В экстренных службах сообщили ТАСС, что в горящем здании заблокированы два человека. Baza утверждает, что во время пожара в здании произошел взрыв, из-за чего обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. В МЧС лишь подтвердили, что в здании произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. К тушению привлекли три вертолета и пожарный поезд.