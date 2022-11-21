Водителей предупреждают о непростой обстановке на дорогах

Рано утром 21 ноября основные и второстепенные дороги в Северной и Центральной Эстонии были мокрыми от реагентов, с заснеженной и местами обледенелой колеей.

На островах и в Южной Эстонии дороги заснеженные, утром снег продолжал идти, возникла поземка.

Утром температура повсеместно была ниже нуля. На дорогах существует опасность гололеда.