Как сообщает Транспортный департамент, сегодня днем продолжит идти снег, поэтому обстановка на дорогах будет непростой.
Водителей предупреждают о непростой обстановке на дорогах
Водителей предупреждают о непростой обстановке на дорогах
Рано утром 21 ноября основные и второстепенные дороги в Северной и Центральной Эстонии были мокрыми от реагентов, с заснеженной и местами обледенелой колеей.
На островах и в Южной Эстонии дороги заснеженные, утром снег продолжал идти, возникла поземка.
Утром температура повсеместно была ниже нуля. На дорогах существует опасность гололеда.
По прогнозам, сегодня днем будет пасмурно, во многих регионах будет идти снег. Опасность гололеда сохранится.
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