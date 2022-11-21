Рейтинги: Партия реформ увеличила отрыв от EKRE

Если выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Партию реформ проголосовал бы 31 процент граждан, имеющих право голоса. Месяцем ранее, в октябре, число сторонников Партии реформ составляло 28 процентов.

EKRE находится на второй строчке рейтинга. Поддержка партии снизилась по сравнению с месяцем ранее. Если в октябре EKRE поддерживали 25, то в ноябре 22 процента граждан с правом голоса.

Это означает, что отрыв, который в прошлом месяце сократился до трех процентных пунктов, в ноябре увеличился до девяти.

Центристов в этом месяце поддержало на один процент больше избирателей – 15% вместо 14% месяцем ранее. В ноябре им удалось вновь обойти внепарламентскую партию «Ээсти 200».

В ноябре Социал-демократическая партия (8%) была на пятом месте, а «Отечество» (6%). Рейтинги этих двух партий существенно не изменились за последние месяцы и остаются на низком уровне.

В ноябре коалиционные партии поддерживали 45 процентов опрошенных, а оппозиционные – 37 процентов.

Рост популярности Партии реформ социологи Kantar Emor связывают с решением правительства компенсировать расходы на электроэнергию и теплоэнергию. «Речь о счетах, которые потребитель получил в начале ноября. Наверное, такое решение было большим облегчением. Ведь сейчас в экономике цены растут намного быстрее, чем доходы людей, а здесь какая-то компенсация. И, наверное, это дало какой-то маленький толчок для того, чтобы реформисты смогли восстановить свою поддержку», – считает социолог Kantar Emor Айвар Воог.

Среди русскоязычных жителей страны наибольшую поддержку имеет Центристская партия, следом за которой идут EKRE и «Ээсти 200».