26 и 27 ноября в Тарту в бассейне «Аура» пройдёт первый Открытый чемпионат Балтии по артистическому (синхронному) плаванию. Данные старты будут первыми в истории Латвии, Литвы и Эстонии.
В эти выходные Тарту примет соревнования по артистическому плаванию
Помимо национальных сборных трёх стран, свои заявки также прислали национальная сборная Австрии и команда из Украины. Всего в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов от 7 до 21 года. Участники соревнований поборются за звание лучших в первенстве по обязательным фигурам, а также техническим и произвольным программам в сопровождении музыки.
За два насыщенных соревновательных дня спортсмены разыграют медали в различных категориях, таких как соло, дуэты, микст-дуэты (мальчик и девочка) группы до 8 спортсменок и комби до 10 спортсменок.
В субботу планируются соревнования по обязательной (фигуры) и техническим программам. А воскресный день будет произвольная программа. Это значит зрители не только насладятся прекрасной музыкой, но и увидят красивые купальники и изумительный макияж спортсменок.
Вход на трибуны водного центра «Аура» бесплатный, поэтому организаторы ожидают жителей и гостей города Тарту приобщиться к красивому и зрелищному виду спорта. Церемония открытия соревнований состоится в субботу в 16:30, а наиболее зрелищная часть программы начнётся в воскресенье в 11:30!