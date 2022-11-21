В эти выходные Тарту примет соревнования по артистическому плаванию

Помимо национальных сборных трёх стран, свои заявки также прислали национальная сборная Австрии и команда из Украины. Всего в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов от 7 до 21 года. Участники соревнований поборются за звание лучших в первенстве по обязательным фигурам, а также техническим и произвольным программам в сопровождении музыки.

За два насыщенных соревновательных дня спортсмены разыграют медали в различных категориях, таких как соло, дуэты, микст-дуэты (мальчик и девочка) группы до 8 спортсменок и комби до 10 спортсменок.

В субботу планируются соревнования по обязательной (фигуры) и техническим программам. А воскресный день будет произвольная программа. Это значит зрители не только насладятся прекрасной музыкой, но и увидят красивые купальники и изумительный макияж спортсменок.