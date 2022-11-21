Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что не планирует баллотироваться на предстоящих в марте выборах в Рийгикогу.
«Я не могу подвести людей и покинуть Нарву»: Катри Райк не будет баллотироваться в Рийгикогу
«Я не могу подвести людей и покинуть Нарву»: Катри Райк не будет баллотироваться в Рийгикогу
«Я не буду участвовать в выборах в Рийгикогу 2023 года. Решение окончательное. Год назад нарвитяне дали мне мандат на сохранение и развитие Нарвы. Это большая возможность и вызов. 4512 человек доверили мне работу в Нарве и от имени Нарвы, чтобы наш избирательный союз смог осуществить в Нарве перемены к лучшему. Я верю, что это действительно возможно», – сообщила Райк в соцсетях.
«Я не могу подвести людей и покинуть Нарву. Я разговаривала со многими жителями Нарвы и знаю, что им было бы трудно понять, если бы я баллотировалась в Рийгикогу и отправилась парламент. Это восприняли бы как побег, сдачу, предательство. Не хочу иметь ничего общего ни с одним из трех», – подчеркнула она, а также пожелала успехов участникам выборов.
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