«Я не могу подвести людей и покинуть Нарву»: Катри Райк не будет баллотироваться в Рийгикогу

«Я не буду участвовать в выборах в Рийгикогу 2023 года. Решение окончательное. Год назад нарвитяне дали мне мандат на сохранение и развитие Нарвы. Это большая возможность и вызов. 4512 человек доверили мне работу в Нарве и от имени Нарвы, чтобы наш избирательный союз смог осуществить в Нарве перемены к лучшему. Я верю, что это действительно возможно», – сообщила Райк в соцсетях.