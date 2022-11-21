Большой обзор ⟩ Евросоюз укрепляет обороноспособность и помогает Украине победить в войне

Система залпового огня HIMARS перемещается на колесном шасси. Фото: Roman Koksarov/AP

Лучше платить деньги, чем отдавать жизнь

В Минобороны Украины признают, что предоставленная военно-техническая помощь очень серьезна и по качеству, и по объемам. Далеко не все европейские армии имеют тот арсенал, который украинцы уже получили и продолжают получать. Однако оружие, которое поставляют страны ЕС, США и Великобритания, нуждается в боеприпасах, обслуживании и ремонте.

Для его использования нужно постоянно обучать украинских военных. Не противоречит ли законодательство ЕС в его нынешнем виде текущим поставкам таких технологий в страны, не входящие в ЕС и в НАТО? Член Европарламента генерал Рихо Террас пояснил, что государства-члены ЕС приняли политическое решение дать Украине перспективу вступления в ЕС. Было бы очень странно, если бы эту точку зрения нельзя было отстаивать и в плоскости военного сотрудничества.

«Я не вижу в этом проблемы, – комментирует Террас. – Изменение оборонной политики ЕС – это более широкий вопрос, наиболее важным аспектом которого является то, что государства-члены ЕС должны обеспечить адекватный уровень финансирования национальной обороны. Никакая способность не может появиться и сохраниться без соответствующих инвестиций».

Рихо Террас. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics