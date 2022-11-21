Цены производителей продуктов питания продолжают расти

По словам ведущего аналитика департамента Эвели Шокман, по сравнению с октябрем 2021 года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания и электронного оборудования. «В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 17,1%, в том числе в производстве продуктов питания – 26,4% (в сентябре – 25,8%)», – отметила Шокман.

По сравнению с сентябрем на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, электронного оборудования и строительных материалов. Кроме того, влияние на индекс оказало снижение цен в производстве электроэнергии и в деревообработке.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,9%. Более всего повысились цены нефтепродуктов, одежды и электронного оборудования. При этом наиболее снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены изделий из древесины. По сравнению с октябрем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 21,3%.