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Цены производителей продуктов питания продолжают расти

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Цены производителей продуктов питания продолжают расти
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Рост цен заставляет потребителя еще активнее искать желтые ценники.
Рост цен заставляет потребителя еще активнее искать желтые ценники. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в октябре 2022 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,1% и по сравнению с октябрем прошлого года — на 23,5%, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента статистики.

По словам ведущего аналитика департамента Эвели Шокман, по сравнению с октябрем 2021 года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания и электронного оборудования. «В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 17,1%, в том числе в производстве продуктов питания – 26,4% (в сентябре – 25,8%)», – отметила Шокман.

По сравнению с сентябрем на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, электронного оборудования и строительных материалов. Кроме того, влияние на индекс оказало снижение цен в производстве электроэнергии и в деревообработке.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,9%. Более всего повысились цены нефтепродуктов, одежды и электронного оборудования. При этом наиболее снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены изделий из древесины. По сравнению с октябрем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 21,3%.

Индекс цен на импортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,1%. Более всего выросли цены изделий из бумаги, продуктов питания и строительных материалов. Кроме того, более всего цены снизились в горнодобывающей промышленности, а также цены электроэнергии и изделий из древесины. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 21,0%.

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