На площадке нарвского филиала Vaba Lava прошли показы уникального спектакля «100% Нарва» в постановке продюсерской компании Rimini Protokoll. Сто процентов перед названием города, будь то Берлин или Мельбурн, Порту или Гонконг, – это сто жителей, которые участвуют в спектакле, отражая показатели городов по возрасту, роду занятий, гендерной, культурной и национальной принадлежности. Люди дают интервью, из которых потом делается пьеса. В ней должно быть и то, что хочется знать, и то, что знать совсем не хочется. Нарва стала 41-м и самым маленьким городом в активе проекта. Почему этим достижением можно гордиться, разбирался Rus.Postimees.
Люди уходили, их возвращали, это была драма: в Нарве говорили о войне, памяти и своем несогласии
Театр про и для людей
Компания Rimini Protokoll появилась в 2000 году. Ее имя играет созвучиями: три «и» в первом слове и три «о» во втором. Бессменный коллективный разум театра, точнее, продюсерского центра – Хельгард Хауг, Штефан Кэги и Даниэль Ветцель. Они закончили Институт прикладного театроведения в Гиссене. Там учат документальному, социальному и политическому театру Эрвина Пискатора, который в 1920-е годы был символом берлинского театрального авангарда.
Основатели Rimini Protokoll увлекаются мультимедиа, журналистикой, а также иммерсивным, то есть вовлекающим зрителей перформансом. Они не ставят спектакли в привычном смысле слова. У них очень редко играют профессиональные актеры, разве что для отмены своих умений. Основной ресурс постановок – обычные люди в необычных, зачастую дискомфортных обстоятельствах. Например, в рамках интерактивного проекта Situation Rooms (2013) участники вникали в процесс торговли оружием, и некоторым приходилось реально валяться в грязи. А участники проекта «Визит домой» (ставится с 2015) ходят по квартирам в разных городах, чтобы показать, какие практики используют люди в ситуациях домашнего общения.
По словам авторитетного театрального критика Виктора Вилисова, «разрушение "четвертой стены" и вывод театральной ткани за рамки театрального пространства – давний тренд, который продолжают относить к одним из важнейших направлений в современном театре». Но отличие Rimini Protokoll в том, что они способны превратить в театр любую жизненную ситуацию, тем самым раскрыв ее игровой потенциал. Вилисов писал об участниках многолетнего проекта 100% City, что за них-то, в отличие от актеров, переживаешь не на шутку. Они ведь не профессионалы, их не учили «изображать», они не все умеют. Поэтому они настоящие и такие беззащитные!
Нарвитяне внутри истории
Сначала продюсер нарвской Vaba Lava Серафима Колодкина собирала интервью по модели, высланной немецкими постановщиками. Далее из этого материала отбирались, с одной стороны, наиболее типичные ответы, отражающие статистику города, а с другой – наиболее оригинальные. Они были нужны, чтобы показать индивидуальность каждого участника, его или ее личностное начало.
«В Нарве давно не проводилось статистических исследований, – рассказывала Серафима в гостях у Postimees. – А помимо официальной, у нас нет такой статистики, где рассказывается, какое самое красивое здание в Нарве для ее жителей, какой запах или звук ассоциируется с жизнью в Нарве». Тогда как именно субъективные, проваливающиеся между строгими научными критериями признаки города и составляют его неуловимый дух, или «гений места», о котором европейская цивилизация знает со времен Древнего Рима. Во многом ради них и затеяли свой проект Rimini Protokoll.
Участник спектакля, журналист Роман Викулов подчеркивает: «Социологические опросы в Эстонии – все в масштабе страны, а городской социологии исчезающе мало. И в этом плане проект – важная история для понимания города, и в конечном счете, для понимания нами самих себя».
Спектакль устроен так, что 100 участников находятся на цветном поворотном круге, чей вид сверху проецируется на экран. Группируясь в границах круга, люди наглядно иллюстрируют статистику, пока кто-то из участников произносит вопросы и реплики в микрофон. Каждый получает право, как минимум, однажды сделать это, а к некоторым голосам даже привыкаешь. Но тут и нет никаких «Актеров Актерычей», и все организовано в виде голосов из технологично организованного хора.
«На первом прогоне для зрителей, который состоялся за день до премьеры, мы почувствовали себя сообществом, – признается Роман. – До этого нам просто было весело. А на показе с публикой, где начинается эмпатия с залом, уже возник эффект, что все это больше нас. Что спектакль больше тех 100 человек, что стоят на сцене».
Другая участница Елена Кивистик считает, что ощущение сплоченности было с самого начала. «Сложно не было, но мы уставали. Люди под 90 выходили и все делали по несколько часов. Было трогательно смотреть, как молодые помогают пожилым. Спектакль помог нам выявить в себе лучшие качества. И благодаря ему люди задумались о том, о чем обычно не задумываются», – уверена Елена.
Превозмогая страх
Нарва была выбрана потому, что это на 95 процентов русскоговорящий город в Эстонии. Меньшинство в границах страны становится в границах города подавляющим большинством. Для социолога и антрополога, чей взгляд конструируют экспериментаторы из Rimini Protokoll, это набор трудностей перевода. Жители Нарвы здесь как бы говорят: «Мы не такие однозначные, как нас нередко видят из столицы. Давайте вместе попробуем отрегулировать ожидания друг от друга».
Сделать так, чтобы люди были готовы нарушить ими же поставленные границы, – трудная психологическая работа. Елена Кивистик отмечает: «Многие люди сначала не хотели отвечать на вопросы интервью. Проект вообще очень напряженный, далеко не всем было удобно. Но многие сумели себя преодолеть и рассказать о сокровенном». В 2022 году «сокровенное» – это не только и даже не столько отношение к ЛГБТ+ или мысли о самоубийстве. О них тоже шла речь в спектакле, но время само расставило приоритеты.
«На первых же репетициях возникло напряжение в связи с отношением к войне в Украине, – вспоминает Роман Викулов. – Люди уходили, их возвращали, это была драма. Такие, как я, кто считает Россию агрессором, могли выразить свою позицию, но многие и опасались это делать. Когда убирали танк, за протесты грозили наказанием, так что у этих опасений были основания».
Формат спектакля предусматривал тайное голосование участников, когда в зале гас свет, и люди на сцене включали фонарики, чтобы показать, сколько человек отвечает на неудобные вопросы тем или иным образом. И если вопрос о том, чувствует ли кто-то себя «человеком второго сорта» задавался при свете, то вопрос об отношении к ликвидации советских памятников уже звучал в темноте. Продолжением этой болезненной темы стала сессия вопросов и ответов с залом, когда зрители получали право задать непредсказуемые вопросы. Если кто-то не хотел отвечать, то просто поворачивался к залу спиной.
По словам Романа, его отказы отвечать на некоторые вопросы вызвали удивление друзей и близких, сидевших в зале. «Они не ожидали, что я буду уклоняться от ответа, например, по теме войны или отношения к России. Но я не считал возможным ответить, так как хотел выразить протест против наступления на свободу слова. Сейчас, по моему убеждению, она в опасности».
В нынешнем общественном устройстве, и в этом участники спектакля солидарны, многие люди выпадают или вытесняются. «Те, кто считает себя русскими, но не являются россиянами, нужен ли их голос? – спрашивает Елена. – Мне, например, определить себя трудно – я не нахожу себя внутри конкретной национальной коробочки. Кто я? Русская эстонка? Пока достаточно, что мы выражаем город. Я выражаю город как мать и активная женщина. Я спрашивала, увидели ли себя люди, сидевшие в зале, и они говорили: "да"».
Маленький город – это особый мир с плотной текстурой личных связей. На это общее свойство накладывается «русскость» Нарвы в эстонском контексте – то, что нельзя не учитывать и с чем еще предстоит правильно работать. Важность диагностики, которую осуществили немецкие затейники в коллаборации с эстонским театральным сообществом, переоценить невозможно. Тогда как перенастройка оптики для восприятия Ида-Вирумаа не только возможна, но и жизненно необходима.
Rimini Protokoll
2002 – премия фестиваля немецкоязычных театров «Импульс» за спектакль о состязаниях подростков по стрельбе в швейцарском Люцерне.
2003 – офис компании обосновывается в Берлине.
2005 – программный спектакль «Валленштейн. Документальная постановка» о роли Шиллера в культуре современной Германии
2008 – первый спектакль продолжающегося проекта 100% City, поставленный в Берлине (далее: 2010 – Вена, 2011 – Кельн, Карлсруэ, 2012 – Мельбурн, Лондон, Цюрих и т. д.).
2009 – 15-часовой спектакль «Собрание акционеров», проходивший внутри собрания восьми тысяч реальных акционеров автомобильного концерна Daimler в Берлине.
2013 – Начало проекта Remote City – так наз. «променад» с элементами квеста по улицам разных городов.
2014 – спектакль «Мировая конференция по климату» в Schauspielhaus (Гамбург), где зрители попадали в «делегацию» той или иной страны, участвовавшей в конференции.
2015 – самый известный спектакль формата «экспертный театр» – «Адольф Гитлер. Моя борьба», где профессионалы из разных сфер всесторонне анализируют книгу Гитлера.
2018 – проект «Можно и нельзя», где зрители узнают о трудностях жизни в городе, колеся по нему на специально оборудованном грузовике.
2020–2021 – спектакли по телефону, зуму и с помощью других удаленных средств связи, осмысляющие кризис коммуникации в эпоху COVID-19.