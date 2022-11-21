Люди уходили, их возвращали, это была драма: в Нарве говорили о войне, памяти и своем несогласии

Социальные практики для сплочения участников и развлечения зрителей. Фото: Ilja Smirnov

«На первом прогоне для зрителей, который состоялся за день до премьеры, мы почувствовали себя сообществом, – признается Роман. – До этого нам просто было весело. А на показе с публикой, где начинается эмпатия с залом, уже возник эффект, что все это больше нас. Что спектакль больше тех 100 человек, что стоят на сцене».

Участники спектакля Георгий Киссель и Елена Кивистик. Фото: Ilja Smirnov

Другая участница Елена Кивистик считает, что ощущение сплоченности было с самого начала. «Сложно не было, но мы уставали. Люди под 90 выходили и все делали по несколько часов. Было трогательно смотреть, как молодые помогают пожилым. Спектакль помог нам выявить в себе лучшие качества. И благодаря ему люди задумались о том, о чем обычно не задумываются», – уверена Елена.

Превозмогая страх

Валентин Гулянский участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле: «В Нарве нас осталось сто человек». Фото: Ilja Smirnov

Нарва была выбрана потому, что это на 95 процентов русскоговорящий город в Эстонии. Меньшинство в границах страны становится в границах города подавляющим большинством. Для социолога и антрополога, чей взгляд конструируют экспериментаторы из Rimini Protokoll, это набор трудностей перевода. Жители Нарвы здесь как бы говорят: «Мы не такие однозначные, как нас нередко видят из столицы. Давайте вместе попробуем отрегулировать ожидания друг от друга».

Место сбора участников, дающих утвердительный ответ на вопрос. Фото: Ilja Smirnov