«Просыпаешься где попало, идешь по помойкам»: сколько в Таллинне бездомных и как выйти из этого положения?

– Борис, как вы спаслись, в чем нашли мотивацию?

Б.Э.: Алкоголиком я был лет пятнадцать. Все превратилось в замкнутый круг, когда единственной целью стало выпить, а потом найти деньги на новую бутылку. Я понял, что устал. Два пройденных реабилитационных центра мне не помогли, но помогла просто личная мотивация и твёрдое решение остановиться. В обществе Анонимных алкоголиков удачно сравнивают алкоголизм и диабет: если ты стал диабетиком, ты до конца жизни можешь отказываться от сладкого, но диабетиком быть не перестанешь –так и с алкоголем. Я понял, что скатился на дно, когда стал ощущать похмельный синдром и утратил количественный и ситуационный контроль.

– Расскажите, ка проходит день бездомного на улице?

Б.Э.: День начинается с того, что ты просыпаешься где попало, идешь по помойкам в поисках тары, сдаешь ее, получаешь деньги, покупаешь алкоголь и снимаешь похмельный синдром... И так может пройти весь день, когда к вечеру ты достигаешь максимального опьянения и падаешь, и опять засыпаешь где придётся.

– Как вы можете объяснить отказ родных и близких общаться с людьми, находящимися на грани, которые становятся зависимыми и уходят жить на улицу?