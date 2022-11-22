Слово «бездомный» вызывает негативные эмоции, зачастую таких людей обходят стороной и пугаются в переулках. С ними никто не хочет иметь дела, но все же всегда есть просто добрые люди и организации, которые призваны помогать обездоленным бродягам. Юрий Пыльд, директор центра социальной реабилитации Армии Спасения «Дом надежды» и Борис Эрик, волонтер, некоторое время назад живший на улице, побывали в гостях у Rus.Postimees.
«Просыпаешься где попало, идешь по помойкам»: сколько в Таллинне бездомных и как выйти из этого положения?
– В результате последнего исследования в Таллинне насчитывалось 827 бездомных, это приблизительно на 400 человек меньше, чем десять лет назад. Юрий, как вы думаете, соответствуют ли эти цифры действительности и что могло повлиять на сокращение числа бродяг на улицах города?
Юрий Пыльд: Я убежден, что эти результаты не соответствуют действительности, так как учитываются только те, кто обращается в социальные службы или ночлежки. Многие ведь никуда не обращаются по своей воле или по причине отсутствия информации где можно получить помощь. На самом деле цифры гораздо выше. Думаю, что статистика должна увеличиться, а не сократиться.
– Расскажите о вашем центре. Каких людей вы принимаете? Как много нуждающихся обращаются к вам?
Ю.П.: От 50 до 60 процентов – это бездомные, но есть и те, кто, имея квартиру и поддержку социальных служб, потеряли работу, а также одинокие матери с детьми. В нашем центре работает суповая кухня, которая принимает, как в Копли, так и на Маяка. Для людей с зависимостями мы предлагаем услугу реабилитации, при которой человек размещается в жилом помещении и учится жить без алкоголя, наркотиков и остальных соблазнов. В результате нашей статистики, есть небольшой процент людей, которые возвращаются после реабилитации к нормальной жизни, но к этому ведёт самостоятельно принятое решение.
Борис Эрик: Поддерживаю. У зависимого должно быть сильное желание и твёрдое решение начать жизнь заново.
– Борис, поделитесь своей историей? Как вы оказались на улице?
Б.Э.: В результате копившихся конфликтов с родственниками и проблем на работе. Я принял неверное решение в тяжелый период жизни: начал снимать напряжение алкоголем и стал хроническим алкоголиком. В итоге лишился работы, жилья и полгода жил в заброшенном сарае.
– Расскажите, как складывался ваш быт?
Б.Э.: В сарае мы жили втроем, принесли туда выброшенные диваны, на которых и спали, а ели то, что находили в контейнерах, или иногда удавалось прийти на суповую кухню в Армию Спасения. И я хочу отметить, что в тот момент суп имел сакральный смысл, поскольку очень важно не просто поесть, но и ощутить душевное тепло от окружающих.
– Юрий, насколько я знаю, у вас несколько схожие с Борисом истории. Расскажите какой путь вам пришлось преодолеть, прежде чем вы оказались в Армии Спасения?
Ю.П.: Да, я в прошлом употреблял наркотики, сидел в тюрьме, в результате подорвал здоровье, даже думал покончить с собой, но на моем пути встретились люди, которые рассказали, что есть реабилитационный центр, где мне помогут. Я как верующий человек выбрал христианский центр, где вернул себе человеческий облик. Благодаря маме на улице я прожил всего полгода, потому что она всегда боялась меня потерять и всё время протягивала руку помощи.
– Борис, как вы спаслись, в чем нашли мотивацию?
Б.Э.: Алкоголиком я был лет пятнадцать. Все превратилось в замкнутый круг, когда единственной целью стало выпить, а потом найти деньги на новую бутылку. Я понял, что устал. Два пройденных реабилитационных центра мне не помогли, но помогла просто личная мотивация и твёрдое решение остановиться. В обществе Анонимных алкоголиков удачно сравнивают алкоголизм и диабет: если ты стал диабетиком, ты до конца жизни можешь отказываться от сладкого, но диабетиком быть не перестанешь –так и с алкоголем. Я понял, что скатился на дно, когда стал ощущать похмельный синдром и утратил количественный и ситуационный контроль.
– Расскажите, ка проходит день бездомного на улице?
Б.Э.: День начинается с того, что ты просыпаешься где попало, идешь по помойкам в поисках тары, сдаешь ее, получаешь деньги, покупаешь алкоголь и снимаешь похмельный синдром... И так может пройти весь день, когда к вечеру ты достигаешь максимального опьянения и падаешь, и опять засыпаешь где придётся.
– Как вы можете объяснить отказ родных и близких общаться с людьми, находящимися на грани, которые становятся зависимыми и уходят жить на улицу?
Ю.П.: Я могу описать ситуацию, при которой родители из-за своего употребляющего ребёнка становятся созависимыми. Например, ребенок под предлогом лечения уходит в реабилитационный центр, а через неделю возвращается домой, а родители продолжают создавать для него условия, при которых он не может не употреблять. В данном случае лечение должны проходить все члены семьи, но если ребёнок хочет жить на улице, его надо отпустить, потому что ответственность за егожизнь лежит только на нем самом.
Б.Э.: При употреблении наркотиков или алкоголя, человек со временем оказывается в определённой зоне комфорта, из которой не хочет выходить. В этот момент он становится бродягой не формально, а психологически, считая, что такая свободная жизнь прекрасна, но, как правило, подобные люди живут недолго.
– Страшно быть отвергнутым или к отчуждению привыкаешь?
Ю.П.: Расскажу пример из жизни. Был декабрь, я стоял около мусорного бака у торгового центра в состоянии наркотического опьянения. Мимо проходили семьи с детьми, в руках несли пакеты с продуктами. Была рождественская суета. И один ребенок захотел рядом со мной выкинуть мусор в помойку, но отец его одернул со словами: нечего туда подходить, там наркоман, мало ли что у него на уме. В этот момент мне стало очень не по себе, я подумал, что мусорный контейнер моют, чистят, о нём заботятся, а мимо меня люди боятся даже просто пройти. Я стал хуже помойки, что и стало для меня последней каплей. И я понял, что пришло время мне что-то менять в жизни.
– А были в вашей жизни моменты, которые до сих пор приятно вспомнить?
Б.Э.: Очень хорошо помню, когда один раз, когда я рылся в контейнере, ко мне подошла женщина и просто так протянула деньги. Я, к сожалению, потратил их на алкоголь, но женщину эту помню до сих пор.
Мы продолжили разговор на темы самых тёмных и светлых дней в жизни обоих героев, о планах на будущее, и многом другом. Смотрите наше интервью в видеосюжете.