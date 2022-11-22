Студия Postimees: как живут бездомные в Эстонии, и что за этим стоит – судьба или выбор?

Проблема бездомных существует по всему миру. Эти люди часто грязные и плохо пахнут, они подвергаются осуждению, их сторонятся, боятся, ими брезгуют и мало кто желает протянуть им руку помощи. Но, как в любом правиле, здесь есть исключения: добрые люди и организации, помогающие бродягам.