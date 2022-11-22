Проблема бездомных существует по всему миру. Эти люди часто грязные и плохо пахнут, они подвергаются осуждению, их сторонятся, боятся, ими брезгуют и мало кто желает протянуть им руку помощи. Но, как в любом правиле, здесь есть исключения: добрые люди и организации, помогающие бродягам.
Студия Postimees: как живут бездомные в Эстонии, и что за этим стоит – судьба или выбор?
13:00
Студия Postimees: как живут бездомные в Эстонии, и что за этим стоит – судьба или выбор?
Оказаться на улице – это личный выбор или судьба? С какими страхами сталкиваются люди без крыши над головой, как подняться со дна и удержаться на поверхности? Кто, где и как помогает обездоленным?
Сегодня в прямом эфире в 13:00 мы поговорим об этом и обо многом другом с директором центра социальной реабилитации Армии спасения «Дом надежды» Юрием Пыльдом и волонтером Борисом Эриком, некогда тоже нуждавшемся в помощи.