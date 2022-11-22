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Студия Postimees: как живут бездомные в Эстонии, и что за этим стоит – судьба или выбор?

13:00
rus.postimees.ee
Студия Postimees: как живут бездомные в Эстонии, и что за этим стоит – судьба или выбор?
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Проблема бездомных существует по всему миру. Эти люди часто грязные и плохо пахнут, они подвергаются осуждению, их сторонятся, боятся, ими брезгуют и мало кто желает протянуть им руку помощи. Но, как в любом правиле, здесь есть исключения: добрые люди и организации, помогающие бродягам. 

Оказаться на улице – это личный выбор или судьба? С какими страхами сталкиваются люди без крыши над головой, как подняться со дна и удержаться на поверхности? Кто, где и как помогает обездоленным?

Сегодня в прямом эфире в 13:00 мы поговорим об этом и обо многом другом с директором центра социальной реабилитации Армии спасения «Дом надежды» Юрием Пыльдом и волонтером Борисом Эриком, некогда тоже нуждавшемся в помощи.

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