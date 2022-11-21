В понедельник и среду истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon проведут в небе Эстонии серию тренировочных полетов на малых высотах.
Немецкие истребители проведут тренировки на малых высотах
Немецкие истребители проведут тренировки на малых высотах
Тренировки будут проводится с 13:00 до 15:00 в южной и центральной частях страны. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.
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