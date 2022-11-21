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Немецкие истребители проведут тренировки на малых высотах

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Немецкие истребители проведут тренировки на малых высотах
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Реактивный истребитель Eurofighter.
Реактивный истребитель Eurofighter. Фото: Kaitseväe peastaap

В понедельник и среду истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon проведут в небе Эстонии серию тренировочных полетов на малых высотах.

Тренировки будут проводится с 13:00 до 15:00 в южной и центральной частях страны. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.

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