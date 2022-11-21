Кирилл Клаус: перевод русских школ на эстонский язык – дело рук центристов

Если бы центристы действительно хотели решить и решали эту проблему на протяжении всех лет, что они возглавляли правительство и Министерство образования, то сейчас никакой реформы по переводу русскоязычных школ на эстонский язык не было бы. Все ребята свободно владели бы государственным языком, и проблемы бы просто не существовало. Так что именно центристы своим сознательным бездействием, которое под флагом защиты русских школ им было необходимо для удержания русскоязычного электората на крючке, сами подтолкнули реформистов и «Отечество» к активным шагам по отмене русскоязычного образования. А теперь все кругом виноваты, одни они белые и пушистые.

Нынешняя реформа образования является прямым результатом того, что центристы, на словах заботящиеся о русскоязычных, за много лет не сделали ничего для того, чтобы русскоязычные школы выпускали молодежь, свободно владеющую государственным языком. Хотя имели для этого все возможности. Сейчас они громче всех кричат о нехватке учителей. Почему же они не занимались этой проблемой, когда сами были в правительстве? Потому что перекладывать с больной головы на здоровую проще. Важный шаг для привлечения новых учителей предприняло именно нынешнее правительство, по инициативе социал-демократов поднявшее со следующего года зарплату педагогов на 24 процента.