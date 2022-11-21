Председатель русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус дал развернутый комментарий по поводу статьи Марии Юферевой-Скуратовски о переводе русских школ на эстонский язык.
Кирилл Клаус: перевод русских школ на эстонский язык – дело рук центристов
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в своей статье «Соцдемы лгут о русской школе и пытаются понравиться всем сразу» всё перепутала. Начиная с заголовка, в котором вместо «соцдемы» должны быть «центристы», и заканчивая многочисленными упреками, которые она по ошибке адресовала нашей, а не своей партии. Ну, с кем не бывает – заработалась. Предвыборная пора всегда очень напряженная.
На самом деле перевод русскоязычных школ на эстонский язык – дело рук как раз центристов. И избиратели имеют право это знать. Возможно, Мария просто использует известный прием – обвиняй других в том, в чем сам виноват, кто-нибудь простодушный да поверит. Но даже в этом случае я ее не осуждаю: когда на носу выборы, а рейтинг твоей партии за четыре года упал с почти 30 до 15 процентов, а среди русскоязычных избирателей – с 80 до 47 процентов, то еще не так раскорячишься, чтобы переизбраться. Кстати, поддержка социал-демократов среди неэстонцев за этот же период пусть и незначительно, но все же повысилась, а не понизилась.
Юферева-Скуратовски критикует нас за то, что мы поддерживаем переход русскоязычных школ на эстонский язык обучения. Естественно, «забыв» упомянуть, что именно при прошлом правительстве реформистов и центристов была начата активная подготовка этой реформы. Путь к ней открыл заключенный в январе 2021 года коалиционный договор между двумя партиями, который подписали Кая Каллас и Юри Ратас.
После этого началось феерическое шоу надувательства русскоязычных избирателей, размаху которого позавидовал бы сам Копперфильд. Обе партии выбрали тактику, устраивающую их электорат: возглавляемое Партией реформ Министерство образования на основании коалиционного договора начало подготовку перевода всего образования на эстонский язык, а центристы успокаивали своих сторонников мантрами, что они против этого. Но между словами и делами часто лежит пропасть. Кто мешал центристам заблокировать эту реформу? Пусть даже ценой выхода из коалиции.
Мария также «забыла» упомянуть, что представитель ее партии – Майлис Репс – возглавляла Министерство образования три раза за последние 20 лет (2002-2003, 2005-2007, 2016-2020) в общей сложности семь лет. То есть центристы имели возможность влиять на политику образования больше, чем любая другая партия. Но ровным счетом ничего не сделали для того, чтобы все или хотя бы подавляющее большинство выпускников русскоязычных школ свободно говорили и писали по-эстонски.
Недавно на встрече с десятым классом одной из таллиннских русскоязычных гимназий я попросил поднять руки тех, кто считает свой уровень эстонского достаточным для свободного общения со своими эстонскими сверстниками и для продолжения учебы в вузе. Руки подняли пять человек, причем трое из них ходили в эстонский детский сад, где и выучили язык. А как же все остальные? Думаю, что и во многих других школах и классах ситуация не лучше. А ведь с момента восстановления независимости прошло уже 30 лет.
Если бы центристы действительно хотели решить и решали эту проблему на протяжении всех лет, что они возглавляли правительство и Министерство образования, то сейчас никакой реформы по переводу русскоязычных школ на эстонский язык не было бы. Все ребята свободно владели бы государственным языком, и проблемы бы просто не существовало. Так что именно центристы своим сознательным бездействием, которое под флагом защиты русских школ им было необходимо для удержания русскоязычного электората на крючке, сами подтолкнули реформистов и «Отечество» к активным шагам по отмене русскоязычного образования. А теперь все кругом виноваты, одни они белые и пушистые.
Нынешняя реформа образования является прямым результатом того, что центристы, на словах заботящиеся о русскоязычных, за много лет не сделали ничего для того, чтобы русскоязычные школы выпускали молодежь, свободно владеющую государственным языком. Хотя имели для этого все возможности. Сейчас они громче всех кричат о нехватке учителей. Почему же они не занимались этой проблемой, когда сами были в правительстве? Потому что перекладывать с больной головы на здоровую проще. Важный шаг для привлечения новых учителей предприняло именно нынешнее правительство, по инициативе социал-демократов поднявшее со следующего года зарплату педагогов на 24 процента.
Что касается нашей партии, то мы как считали, так и считаем Единую школу наиболее эффективной образовательной моделью для нашей страны. Формат, при котором русскоязычные и эстоноязычные ребята учатся под одной крышей, вместе проводят досуг и лучше узнают друг друга, – самый комфортный для учащихся. Уже не говоря о том, что русскоязычные выпускники Единой школы будут свободно владеть эстонским. Причем не в ущерб знаниям по остальным предметам, как это сейчас зачастую происходит в русскоязычных школах.
Наша главная цель – все без исключения ученики должны получать хорошее образование, чтобы на равных конкурировать на рынке труда и получать достойную зарплату. Более того, повышение зарплаты и улучшение благосостояния людей вообще станет главной темой социал-демократов на предстоящих выборах.
Но самое важное, это то, что в Единой школе в отличие от обычной эстонской школы все русскоязычные ребята смогут изучать свой родной язык и свою культуру. Социал-демократы на выборах будут добиваться именно такой образовательной модели. Слово за избирателями – быть чисто эстонским школам, как того добиваются Партия реформ и «Отечество», или Единой школе. Третьего уже не дано: русскоязычных школ в их нынешнем виде не останется в любом случае. Кто бы что ни говорил.
Когда летом формировалось правительство реформистов, социал-демократов и «Отечества», мы настаивали на включение в коалиционный договор пункта о Единой школе и предупреждали, что предлагающуюся реформу по переводу русских школ на эстонский язык в предусмотренные сроки реализовать не удастся, в том числе из-за нехватки учителей. Наши партнеры, к сожалению, на это не пошли. В итоге мы всё равно решили подписать договор, поскольку он позволил принять множество мер поддержки жителей Эстонии в условиях энергетического кризиса и безумной инфляции. Сейчас это главное.
Да и какая была альтернатива? Правительство центристов, EKRE и «Отечество»? Совершенно очевидно, что «отечественники» не отказались бы от своей главной идеи – перевести все школы на эстонский. И центристы ради того, чтобы снова прийти к власти, подписали бы с ними коалиционный договор. «Отечество» вместо реформистов продолжила бы подготовку отмены русскоязычного образования, а центристы снова бы говорили о том, что они против. Уже отработанная схема.
Я рад, что коалиционный договор между центристами и социал-демократами по управлению Таллинном на период c 2021 по 2025 год по инициативе нашей партии предусматривает строительство первой в столице муниципальной Единой школы. Очень хочется верить, что этот пункт будет выполнен.
У себя в Facebook Мария пишет о социал-демократах в контексте реформы образования, что мы «хотим влезть на ёлку и ж… не ободрать». Хочется напомнить автору поста, что именно центристы ободрали себе ж…, создав в 2019 году коалицию с националистической EKRE, за что и лишились поддержки почти половины своих русскоязычных избирателей. Второй половины они лишатся после того, как люди узнают, кто на самом деле спровоцировал отмену русскоязычного образования.